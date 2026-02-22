◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、ジャスティン・ティンバーレークの「Ｃａｎ’ｔ Ｓｔｏｐ ｔｈｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ」で会場を盛り上げた。エキシビ後は取材に応じ、三浦が「本当に楽しかったの一言なんですけれど、後ろのチャックを閉め忘れて」とハプニングに遭ったがが、「途中で龍一くんが気が付いて、真ん中の踊るパートのときに後ろで上げてもらっていました」と事なきを得ていたことを明かしていた。

エキシビでは「リクー！」の歓声の中、氷上へ。曲の始まりから手拍子が鳴り、ツイストリフトやデススパイラルを笑顔で存分に盛り込んだ。リフト中に三浦が観客に手を振る姿も。最後は木原が三浦を両手で持ち上げるフリー「グラディエーター」のフィニッシュポーズで締めた。

個人戦では日本ペア史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」。今大会を三浦は「全てのモーメント（瞬間）を楽しむことができた。自分たちの成長も感じることができて、いい五輪だったな」と振り返った。木原も「あっという間だったと思う。やってきたことは試合で発揮できたので、練習は嘘をつかないと思った。最後まで諦めないことの大切さを学べた」とショートプログラム５位から史上最大逆転Ｖを果たしたフリーで大きな経験を得た。

今大会に向けて必死に練習を重ねてきた２人。４年後のことは考えられていないという。三浦は五輪を「全選手の夢の場所。かけがえのない場所」と表現しすると、木原も「つらいこともあったが最終的には楽しい。特別な場所」と語った。

今やりたいことを問われると、三浦は「家族の時間を大切にしたい」と明るく答えた。一方の木原は「好きなボードゲームがあるので、それのレアなものがあるので、自分へのご褒美で買いたい」と話した。