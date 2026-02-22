同じコスメで化粧したのに印象激変？ “似合う”メイクで垢抜けを叶えた女性…別人級の変化に「めっちゃ可愛くなった」
同じアイテムを使っても、メイクの仕方次第で印象が大きく変わることを紹介した動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは、みなみ（@miii_cha_beauty）さん。動画は425.1万回再生、1.5万いいねを獲得し、「全然違う！！」「2枚目別人でおどろきました！」「メイクってすごい」などのコメントが寄せられた。自分に「似合う」を見つけることで変わったという日常について話を聞いた。
【写真】メイクの仕方でここまで変わる？ ”似合う”メイクをしたみなみさん
――自分に「似合う」メイクを見つけた後、どのような変化がありましたか？
「似合う色やメイクがわかると、コスメを選ぶのが楽しくなりました！メイクをしてすっぴんより可愛くなれていることがうれしく、予定のない日でもメイクをしちゃいます。メイクって自分に自信を持つための鎧みたいだなとも思います」（みなみさん）
――特に「ここを変えると印象が大きく変わる」というポイントはどこですか？
「眉毛は顔の印象を変えるのでとても重要なポイントだと思っています。また、まつ毛1本1本の流れが綺麗、アイラインがスッと尖っている、アイシャドウがしっかりぼかされているなど、細かいところが丁寧に仕上げられていると、清潔感や上品さにつながります」
――パーソナルカラーや顔立ちの魅力を知るために実践してきた方法は？
「パーソナルカラーと顔タイプ診断をプロの方から受けました！自分でだと希望や主観が混ざってしまうので、第三者にお墨付きをもらうことで、本当に似合うコスメや服が選べるようになりました」
――初心者が明日から取り入れられるアドバイスを教えてください。
「自分の顔の中で、人と違うところ、褒められるところを見つけてみてください！目が横に大きいとか、まつ毛を褒められるとか、何か一つでもポイントがあればそれを活かしていくのが垢抜けへの近道です」
――美容発信を通じて伝えたい想いとは？
「元々自信のないネガティブな人間でした。でもメイクや美容を知るほど、自分の素材をどう活かすかが大事だと感じるようになり、生きるのが楽になりました！ 昔の私のように自分を否定している方に『あなたのままでいいんだよ！』と伝えたいです」
