今回は、夫の不倫相手の派遣会社に連絡したことで起きた出来事を紹介します。

夫は不倫相手と別れてくれたけど…

「私の産後、夫が職場で派遣社員として働く女性と不倫していることが分かり、離婚を一瞬考えました。しかし私は仕事をしておらずお金もなく、頼れる身内もいないことから、ひとまず離婚はあきらめたんです。

夫も『もう不倫相手とは別れる』と言ってくれましたし、その言葉を信じることにしました。もちろん、夫の不倫相手には慰謝料を請求しましたよ。その後、『慰謝料請求だけじゃ足りない……』と思った私は、不倫相手が登録している派遣会社に、不倫の事実を伝えました。

それから少し経ったある日、夫の不倫相手が突然家に来て、『あんたのせいで私の人生台無しよ！』『あんたのせいで派遣の契約を解除されて、〇〇（夫）と会えなくなったんだから！』と怒鳴られたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ にしても、不倫相手はこんなことを言える立場じゃないですよね。いきなり家に来る、というのも非常識ですし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。