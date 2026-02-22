エールディヴィジ 25/26の第24節 アヤックスとＮＥＣの試合が、2月22日05:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、ラヤーン・ブニーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

39分に試合が動く。アヤックスのミカ・ゴドツ（FW）がゴールを決めてアヤックスが先制。

ここで前半が終了。1-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分ＮＥＣが同点に追いつく。ダルコ・ネヤシュミッチ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は65分から交代で出場した。

また、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-02-22 07:11:22 更新