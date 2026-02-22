元宝塚歌劇団・星組トップスターの柚希礼音さんが21日、書籍『柚希横丁』の刊行囲み取材に登場。好みのおつまみを明かしました。

本作は、柚希さんがお酒と食事を楽しめるお店を巡ってきた、カルチャーマガジンの連載を書籍化したもの。連載記事の完全収録に加え、インタビューや書籍オリジナルの撮り下ろしなどが収められています。

連載前は、“横丁”のような場所に行ったことはなかったといい「シャンパンとかワインとかが似合いそうな“宝塚”というところとは違う、“横丁”めぐりをしてみましょうよっていう企画から始まったので、“横丁”でいろんなお店があって、真ん中だったらどこからでも頼めるみたいな“横丁”もいっぱい行きましたし、そういう経験をこの連載を通してさせていただけて、ものすごく楽しかったです」と語りました。

■柚希礼音「シュワシュワ系から始めます」

最初に頼む飲み物を聞かれると「お店の押しのお酒の方向に進もうとはするんですけれども、やっぱりシュワシュワ系から始めます。生ビールなのか、シャンパンなのか。でもどぶろくから始まったときもありました」と楽しみ方を明かしました。

おつまみは何を頼むのかという質問に対しては「私なぜか知らないですけど、ポテトサラダがすごく好きみたいで、いつの間にかどのお店でもポテトサラダを必ず頼んで、ポテトサラダの食べ比べみたいなのもしておりました」と明かしました。