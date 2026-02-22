「楽天春季キャンプ」（２１日、金武）

前田健太投手（３７）が２２日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）で先発。今季初めて実戦登板する。「このチームで初めて先発として投げるので。守ってくれる野手もいますし、キャッチャーもいますし、初めてっていうところで楽しみですね」と笑顔を見せた。

１６日のシート打撃以来の打者相手の投球。「全部の球種を投げると思いますし、前回は味方だったんであんまりインコース投げなかったりとかしたんで。これからはインコースもしっかり投げられるし、抑えるっていう意識を持ちながら投げる場面も出てくると思うので、そのあたりをしっかりと確認しながら、すべての球種をうまく操っていけるように調整していきたいなと思います」とテーマを挙げた。

対戦したい相手として筒香の名を挙げた。「日本時代は打たれたり抑えたり、アメリカでも１回ですかね、オープン戦だけですかね。彼がメジャー１年目のオープン戦で対戦はしたんで、多分それ以来なんで。いいバッターですし、久しぶりに対戦できるのはすごく楽しみです」と心待ちにした。メジャーオープン戦での対戦は「多分外野フライとかだった気がします。ちゃんと覚えてないですけど」と話した。