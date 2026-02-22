「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

メダリストらによるエキシビションが行われ、ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が華麗な舞を披露した。

演技中には“りくりゅう”の絆を感じさせる場面も。木原が三浦の背中のファスナーが開いていることに気づき、演技途中で木原がファスナーを閉める場面が。三浦は“やっちゃった”というような顔で笑ったが、木原は閉め終わった後、両手でサムズアップし、流れるように次の演技に。

ただ、演技後、三浦は「後ろのチャックを閉め忘れていて・・・本当に龍一くんがチェック係なんですけど」と口をとがらせ、木原は「いつも閉めた状態でこなかった？（衣装の）背中開いてる人多いんで、忘れましたっていう言い訳です」と苦笑い。最初から開いていたそうで木原は「滑りながら考えて、デススパイラルの後なら閉めれると」と前で三浦が踊っている間に閉めるプランをアドリブで実行したという。三浦は「いやでも閉め忘れたの龍一くんですからね」、木原は「きょうは僕がお兄さんでした」と笑った。

ＳＮＳなどでは「龍一くんが璃来ちゃんのファスナーを。まるで演出のように華麗に。びっくり」、「振り付けかと思ったら本当に閉め忘れてたの！？」、「演技の流れでしょ？って思わせるくらいスマートだった」と驚きの声があがった。