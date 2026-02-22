芸能人スキー＆スノボウェアコレクション 佐々木希、飯田圭織らの貴重姿にゲレンデマジック不可避！
冬といえばスキーやスノーボードなどのウインタースポーツ。この時期になると芸能人たちもゲレンデでの写真をアップすることが多く、雪景色中でもこもこのウェアを着ている姿を見られるのは冬の醍醐味（だいごみ）だ。この記事では芸能人たちがSNSにアップしたスキー＆スノボウェアやゲレンデでの姿を紹介する。
【写真】佐々木希、手越祐也、石橋穂乃香…貴重でかわいい芸能人スキー＆スノボウェアをイッキ見
■佐々木希
女優の佐々木希は「軽井沢でお友達家族とスキー」と添え、ウェア姿でスキーをしているショットを公開。佐々木はカーキ色のウェアに黒のニット帽、サングラスをした、スポーティーで大人らしいウェア姿を投稿した。佐々木は「上の子とスキーをしたんだけど、かなり久しぶりだったので、リフトから降りる瞬間に転んでしまい、慌てて避けました」とエピソードをつづった。佐々木は「でも楽しかったな」と雪だるまの絵文字つきで楽しんだことを明かしている。
佐々木の投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「希さんのスキー姿かっこいいです」「綺麗すぎる」「めんこいですね〜」などの反響が集まっている。
■手越祐也
歌手の手越祐也は「今年3度目のスノーボード旅！今回は長野の白馬へ」とつづり、オレンジのウェアにサングラス、ヘルメットをしてピースをしているショットを公開した。手越はヘルメットについて「俺は3歳からスキー、スノボ歴も20年以上。安全を確認しつつ結構スピードも出すし、キッカーにも入るから（ツアー中だから今は控えてるけど）、ヘルメットはマストなんです」と説明。「蒸れないし安全性も高いし、上級者ほど被ってるイメージかな。スポーツをガチンコでやる以上、怪我のリスクも考えて安全第一で楽しむのが俺の流儀」と持論を語った。
ファンからは「手越くんさすがすぎる」「かっこいい」「雪景色の中でメチャクチャカッコ良いです」「プロ意識を持って楽しんでるところさすがです」などの声が寄せられた。
■石橋穂乃香
女優の石橋穂乃香は「I hate winter but love skiing in Nozawa」と添え、パープルのウェアにファー素材の耳当て付きフライトキャップを身に着けた姿を投稿。耳と顔周りまですっぽりと包むような帽子を被っており、防寒を意識したスタイルを披露した。他にも石橋は、ソリをしているショットなどを公開。楽しそうな冬の記録をシェアしている。
元モー娘。に、双子美女も！ ゲレンデでのかわいい姿
■飯田圭織
タレントの飯田圭織は「お友達ファミリーとスキー旅行へ行って来ました」とつづり、ゲレンデでピースをしているショットを公開。飯田はベージュのダウンにペールピンクのウェア、ブラウンのスヌードにホワイトのニットというかわいらしいカラーで合わせたコーデを披露した。飯田は「今年2回目のスキーでしたが、子ども達とっても上達しました 私も一昨年に25年振りに子ども達とスキーを始めましたがなかなかいい感じに取り戻してます」とコメント。「真っ白な世界の中気持ちよかったなぁ」とつづった。
ファンからは「雪がよくお似合いですね」「スキーウェア似合ってます」「ホワイトな世界が似合いますね」「ロマンスの女神様」などの反響が集まった。
■三倉茉奈
女優の三倉茉奈は「週末に友達家族とスキーへ。5歳の娘にとって初めてのスキー」とつづり、ゲレンデでの写真をシェア。三倉は真っ黒なウェアで、真っ白のニット帽を被ったスタイル、娘は黒字に花柄のウェアに、ピンクのパンツを履いたカラフルなコーデを披露した。三倉は娘を楽しそうに見つめているショットも投稿し「娘が生まれてから、避けていたことや苦手なことに色々挑めていて…嬉しい。きっかけをくれてありがとう。これからも一緒に色んなことに挑戦しようね」とつづった。
ファンからは「雪の上での茉奈さんと娘さんの2ショット素敵ですね」「楽しそう」「いろんなことに挑戦している茉奈さん本当にすごいです」などの声が寄せられている。
引用：「佐々木希」インスタグラム（@nozomisasaki_official）
「手越祐也」インスタグラム（@yuya.tegoshi1054）
「石橋穂乃香」インスタグラム（@honoohno）
「飯田圭織」インスタグラム（@iidakaori.official）
「三倉茉奈」インスタグラム（＠mana_mikura_official）
