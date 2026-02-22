“元アスリート”の人気俳優5選！ 水泳ジュニア五輪で入賞、プロサッカーチームユース出身者も
メダルラッシュに日本中が織り上がっている2026年ミラノ・コルティナオリンピック。スポーツへの関心が高まる中、ここでは実は元アスリートだった芸能人に注目。意外な経歴のある人気俳優たちをまとめた。
【写真で見る】世界レベルだった人も！ 実は元アスリートの芸能人たちをイッキ見
■石田ゆり子
映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の公開が今年の夏に控えている石田ゆり子は、9歳で水泳をはじめて10歳の頃にはジュニアオリンピックに出場し8位を記録。選手として将来を期待されていたという。
2022年に出演したラジオで石田は水泳選手時代を振り返りつつ、当時はロサンゼルスオリンピックの前だったと話し、強化選手になれる可能性もあったと告白。中学生の頃には、家族の転勤で台湾へ移住。そこでナショナルチームに所属し、過酷なトレーニングに励んでいたとのこと。そんな彼女は帰国後の高校1年生の時に、スカウトされ芸能界へ。9歳から芸能界入りする16歳までの7年間、水泳選手として活動していた。
■竹内涼真
現在、主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）が放送中の竹内涼真は、幼少期からサッカーを始めヴェルディ相模原で練習を重ねると、高校生の頃には東京ヴェルディユースに所属していた。ユース時代は、後に日本代表で10番を背負うことになる中島翔哉（浦和レッズ）や、安西幸輝（鹿島アントラーズ）、畠中槙之輔（セレッソ大阪）らとチームメイトだったとのこと。
大学にはサッカー推薦で進学するものの、ケガをきっかけに現役継続を断念。そこから芸能界を目指すこととなった。そんな彼は2019年にインスタグラムでヴェルディ相模原を再訪したことを報告。子どもたちとの集合ショットを披露しつつ、当時を振り返りながら「僕の人間性が、形成された場所ですね…やっぱりサッカーが好きです」とつづっている。
■小芝風花
2026年は声優を務める映画『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の公開や主演時代劇『あきない世傳 金と銀3』（NHK BS）の公開も控えている小芝風花は、小学3年から中学2年生までフィギュアスケート選手として本格的に競技に打ち込んでいたそう。2025年放送のテレビ番組の中で小芝は、オリンピック出場を夢見るほど競技に熱中していたことを明かし、当時は衣装をすべて母親がお手製のものを用意するなど、家族の全力サポートを受けていたことも告白。西日本ジュニア選手権で8位を記録するまでに成長した。
そんな彼女が芸能界を目指すきっかけとなったのが浅田真央。浅田出演のCMを見ていた小芝が“こんなCM出てみたい”とつぶやいたことから、姉がオーディションへのエントリーを勧めたとのこと。
■大谷亮平
『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）への出演が決まっている大谷亮平は、小学生の頃にバレーボールのクラブチームへ所属。厳しい練習の成果もあり小学生の頃から全国大会にも出場していた。中学へ進学すると、バレー部に入部。エースとしてチームを優勝に導くなど大活躍。高校はスポーツ推薦でバレーの強豪校に進学した。
3年生でキャプテンになり全国大会に進出するものの、レベルの高さを思い知り挫折することに。推薦で東京の大学へ進学した大谷は、そこでもバレー部に入部。卒業後、モデルとして芸能活動を開始すると、CM出演をきっかけに韓国へ。渡韓後は現地の社会人バレーボールチームに所属し、実業団出身の選手もいるハイレベルなチームで汗を流していたとのこと。
