私立恵比寿中学　憧れのＫＡＲＡとの共演に「夢のようです」

女性アイドルグループ「私立恵比寿中学」が２１日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われた「Ｋａｎｄｙ Ｊａｍ ｖｏｌ．１」に出演した。日本と韓国を代表するトップアイドルが１対１で競演する新ライブイベント。この日は、私立恵比寿中学とＫＡＲＡの２組が出演した。

先に登場したエビ中。安本彩花の「えびちゅうでーす！皆さん楽しんでいきましょー！」のかけ声で開幕。「キングオブ学芸会のテーマ〜Ｎｕ Ｓｋｏｏｌ Ｔｅｅｎａｇｅ Ｒｉｏｔ〜」やメジャーデビュー曲「仮契約のシンデレラ」など全７曲を熱唱した。

中山莉子はＫＡＲＡが憧れだったと告白。「休み時間に校庭に出て踊っていた」と共演に大興奮。真山りかも「持ち曲が少ない初期のころ、ライブでやっていた」と思い出に浸っていた。

そんな憧れのグループとの一夜限りのコラボレーション。デビュー前にダンスレッスンで練習していたというＫＡＲＡの代表曲「ＧＯ ＧＯ サマー！」のサビのダンスを共に披露し、安本は「夢のようです」と感激しきりだった。

今年の目標にはアリーナツアーの開催を掲げている。風見和香は「春ツアーや夏の野外ライブ、生誕祭などたくさんライブが待っているので、ぜひ遊びに来ていただけたらうれしいです」と呼びかけていた。