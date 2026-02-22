ＫＡＲＡ　久しぶり日本ライブで「ジェットコースターラブ」など全６曲披露

５人組女性グループ「ＫＡＲＡ」が２１日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われた「Ｋａｎｄｙ Ｊａｍ ｖｏｌ．１」に出演した。日本と韓国を代表するトップアイドルが１対１で競演する新ライブイベント。この日は、私立恵比寿中学とともに登場した。

２番目に登場した５人は久しぶりの日本ライブで往年の名曲を続々披露。「ＷＨＥＮ Ｉ ＭＯＶＥ」で会場の熱を上げると、ジヨンが「ＫＡＲＡらしい曲を歌っていきたいと思います」と宣言。「ジェットコースターラブ」や「ミスター」など全６曲を披露した。

トークパートでは、日本に来たときに必ずすることは何かという話題に。ギュリは「いつも一人で旅行してます」と告白。「たくさん食べて、たくさん休んでいます」と笑顔を見せた。ニコルは「１日に２回コンビニに行きます」。メンバーと一緒に行くことが日課となっており、ギュリも「（昨日も）マネジャーさんのいるチャットルームで『明日はぜひ行けるようにお願いします』と送りました。今日の夜も行きます」と明かしていた。

来年はデビュー２０周年の節目を迎える。５人は「これからＫＡＲＡとして会えるように頑張りますから、期待してください！」と約束した。