◆第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月２１日、東京競馬場・芝３４００メートル、良）

第７６回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（東京）は、スティンガーグラス（ルメール）がトップハンデ５７・５キロを克服し、１番人気に応えた。

トップハンデを物ともせず、４角先頭のスティンガーグラスは、ルメールのゲキに応えてみるみる後続を突き放す。ゴールが迫っても脚いろが衰えることはなく、完勝で重賞初制覇を飾った。

スタートはルメールが「いつも通り」と話すようにやや出遅れ。１０００メートル通過６３秒４で「ペースがとても遅い」と判断した名手が、向こう正面で動き出す。折り合いを欠くことなく位置を上げて、２番手を確保。ここで勝負はあった。１０日の東京新聞杯、１４日のクイーンＣに続き、３週連続重賞勝利を飾った鞍上の手腕が、今週も光った。

昨年末に栗東・友道厩舎へ転厩。転厩初戦、５歳を迎えて才能が開花した。長距離戦に定評がある友道調教師は「スタミナがあるのは調教で分かっていた。ルメールさんがこの馬をよく分かってくれている」と特徴を生かした騎乗ぶりを称賛し、次走は天皇賞・春（５月３日、京都）への直行を明言。ジョッキーも淀の舞台は「ちょうどいいです。良いチャレンジ」と期待を寄せる。驚異的なスタミナを誇る新星が、伝統の長距離Ｇ１へ駒を進める。（三戸 達也）

◆スティンガーグラス 父キズナ、母ライフフォーセール（父ノットフォーセール）。栗東・友道康夫厩舎所属の牡５歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算１１戦６勝。総獲得賞金は１億５２４２万２０００円。重賞初勝利。馬主はエムズレーシング。