「あれ？あれ？」生後10ヶ月赤ちゃん“髪の毛以外の毛を認識” パパのすね毛にかわいすぎる反応「これは、大物の予感」
初めて髪の毛以外の「毛」に出会った赤ちゃんの様子が、インスタグラムに投稿され、愛らしい行動に再生回数300万回以上、9万5000「いいね！」が付く話題となっている（20日午後4時時点）。
【写真一覧】「あれ？あれ？」不思議そうにパパのすね毛を何回も繰り返し触るゆなちゃん
母親（@__ynsn.0402）が「ゆなちゃん10ヶ月の時に、初めて頭の毛以外に毛があることを認識しました（笑）可愛すぎる（笑）」とコメントを添え、1本の動画をアップした。
動画に映るのは、娘のゆなちゃん（現在2歳）。父親の足に生えている毛を何度も不思議そうに触った後、今度は自分の頭に手をやり、自らの髪の毛を確かめるような仕草を見せる。頭以外にも毛があることを発見して困惑しながらも、懸命に理解しようとする姿がほほ笑ましい。
愛らしい様子を撮影した母親が、オリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――当時は、どういう状況だった？
「旦那が帰ってきておもちゃで遊んでいたところ、足の毛に気付き、触り始めたら『あれ？あれ？』と何回も繰り返し触っていました」
――髪の毛以外の長い毛に出会ったのは初めてだった？
「男性の足の毛を触ったのは初めてでした」
――ゆなちゃんの姿を見て、どう思った？
「とっても面白かったです。頭の毛しか認識してなかったのか『足にも生えているのか』と思っている姿を見て夫婦で笑いました」
――旦那さんの反応はどうだった？
「旦那は『分かっているね〜すごい！』と感動していました」
ゆなちゃんの“新しい発見”の瞬間に、コメント欄には「賢いねぇ」「可愛い…」「何でだろう？これは、大物の予感」「こうやって学習するんですね〜」「可愛すぎてやばい」「めっちゃ賢い（笑）」などの反響が集まっている。
【写真一覧】「あれ？あれ？」不思議そうにパパのすね毛を何回も繰り返し触るゆなちゃん
母親（@__ynsn.0402）が「ゆなちゃん10ヶ月の時に、初めて頭の毛以外に毛があることを認識しました（笑）可愛すぎる（笑）」とコメントを添え、1本の動画をアップした。
動画に映るのは、娘のゆなちゃん（現在2歳）。父親の足に生えている毛を何度も不思議そうに触った後、今度は自分の頭に手をやり、自らの髪の毛を確かめるような仕草を見せる。頭以外にも毛があることを発見して困惑しながらも、懸命に理解しようとする姿がほほ笑ましい。
――当時は、どういう状況だった？
「旦那が帰ってきておもちゃで遊んでいたところ、足の毛に気付き、触り始めたら『あれ？あれ？』と何回も繰り返し触っていました」
――髪の毛以外の長い毛に出会ったのは初めてだった？
「男性の足の毛を触ったのは初めてでした」
――ゆなちゃんの姿を見て、どう思った？
「とっても面白かったです。頭の毛しか認識してなかったのか『足にも生えているのか』と思っている姿を見て夫婦で笑いました」
――旦那さんの反応はどうだった？
「旦那は『分かっているね〜すごい！』と感動していました」
ゆなちゃんの“新しい発見”の瞬間に、コメント欄には「賢いねぇ」「可愛い…」「何でだろう？これは、大物の予感」「こうやって学習するんですね〜」「可愛すぎてやばい」「めっちゃ賢い（笑）」などの反響が集まっている。