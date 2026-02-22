「会社への信仰心」が日本が世界に誇れる“美徳”だと言えるワケ

「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

日本人の“美徳”は世界随一

日本人の「会社への信仰心」は世界随一で、日本が世界に誇れる美徳と言っても差し支えない。

インド駐在を続けていると、日本人の持つ「会社への信仰心」が、いかに希少なものか身に沁みる。なぜならインド民にそのようなものは一切なく、代わりにあるのは「目の前の損得」を合理的に考える思考法だけだからだ。

ちなみに、駐在先の文化に慣れることは一般的には好ましいことである。はじめは不快に感じていたことや違和感があったことも徐々に自然に受け入れるようになる。これは人間に備わった適応能力だ。しかし、この適応能力が知らぬ間に悪い方向に働いてしまうのが、「インド民化」である。

日本人がインド民の習慣の中で自分に都合のよいところをだけを取り込んでしまうと、単に悪癖が増えただけで全く使い物にならない人物ができあがる。

「インド民」の会社での振る舞い

実はインド駐在員の中には知らず知らずのうちに自身が「インド民化」してしまっている者も少なからずいる。ここで、日本人のインド駐在員がなりがちな「インド民化」について、チェックリスト形式で紹介しよう。

【インド民化防止チェックリスト】

・時間を守らない、遅刻する（5分などの細かい遅刻も含む）

・計画や段取りを立てない

・的確な報連相を実行しない

・成果物のクオリティやメッシュが粗くなる

・自ら生データを見て部下の成果物を確認しなくなる

・店員や使用人に対して不遜な態度をとる

・整理整頓や文書整理が雑になる（PC内のフォルダも）

・道路にゴミを捨てる。捨てても気にならない

・交際費をほぼ私的な目的に使用する

インド民化する人は、本人が意識的にそのように変化しているわけではない。インドで仕事をしたり、生活したりすることで、自然と彼らの代表的な行動様式が移ってきて、自分の利益や幸せを追求したり、人を使うことに慣れてくる。その一方で、仕事のクオリティが落ちたり他者への配慮が抜け落ちてインド仕様になってくる。

日本人の美徳を思い出して

そんな彼らインド民と比べて、日本人はどうだろうか。

これだけ素晴らしい美徳があるのに、あまりに客観視と謙遜さと他者尊重にまみれた我々日本人は、悩み、精神的に病んでしまう人も少なくない。そんな彼らインド民と、どちらが幸せだろうか。

努力しなければ自己中心性を維持することすらできず、横や後ろを余分に振り返り、互いにそれを求め、無駄に幸せから遠のいている状態こそ、我々の現代日本人の病的な側面にしか思えない。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を調整・加筆・編集した原稿です）