丼から立ち上る湯気にのって香りが鼻孔をくすぐる。まずはレンゲでスープをひと口。「はぁ、旨い」。余韻を感じながら、麺を啜る。「うーん、これこれ」。歳を重ねるにつれて、ラーメンの楽しみ方が変わった気がする。あっさりしたスープに、細めの麺。食べた瞬間の感動はもちろん、お腹と心が満たされてもなお口の中に残る心地の良い余韻が胸を打ち「また食べたい」と思わせる。それが50歳を超えても気にせず食べられる一杯ではないでしょうか。今回は50オーバーの諸氏に刺さるラーメンをご紹介。もちろん、若き人にも絶品な一杯となっています。

飲んだらフルボディ、王道の見た目に潜む非凡な旨み『ラーメン大至（だいし）』＠御茶ノ水

コンセプトは“普通のラーメンの最高峰”。奇をてらうことなく、誰もが親しみを感じるような味わい――店主自身が子どもの頃に食べていた昔懐かしいラーメンの味を、18年間ブレることなく作り続けてきた。店を構えた2007年当時は濃厚な豚骨魚介が全盛の時代だったことからも、本気ぶりが伝わってくる。

ラーメン930円

『ラーメン大至（だいし）』ラーメン 930円 魚介はサポート役。力強い鶏の風味と醤油の香りに心を奪われる

スープの構成は鶏、豚、野菜、魚介。材料も見た目も至って王道ながら、ひと口啜ればその濃密な味わいに度肝を抜かれる。秘密は炊き方。

「強火でぐらぐら白濁させ、しっかり素材の旨みを引き出してから鶏の挽き肉を加えています」。

こうすることでスープの濁りと雑味を取り除けるほか、肉の旨みも重なって一石二鳥。一見“普通”の『大至』の一杯には、店主の矜持と技、素材の旨みが濃縮されている。

『ラーメン大至（だいし）』店主 柳崎一紀さん

店主：柳崎一紀さん（※崎の字は本来、たつさき）「クワイ入りのワンタンもおすすめです」

3世代に愛されるやさしいスープと渾身の自家製麺『morris（モリス）』＠大山

店主の松田さんが目指すのは、味噌汁のようなイメージの飲み干せるスープ。動物系と魚介系のWスープに1週間寝かせた醤油ダレを加えた中華そばは、あっさりとしながら深い旨みを感じるやさしい味わいだ。

中華そば（味玉のせ）1000円

『morris（モリス）』中華そば（味玉のせ） 1000円 味玉は魚介スープに漬けている

キリッと立ち上がる醤油風味が味を引き締めつつ、あとから追いかけてくるカツオ節や煮干しの香りが心地よい。そして何より自家製麺が唯一無二。ツルッとしてしなやかで弾力もあり、噛みしめるほどに旨みがにじみ出るのだ。これを独学で作り上げたというのがすごい。

具はオーソドックスに見えるが、チャーシューはとろとろで、メンマは薄めの味付けでシャキシャキ、さっぱりとする青菜などバランスが素晴らしい。一つひとつが丁寧に作られていて、シンプルな一杯にこだわりがギュッと詰まっている。

『morris（モリス）』店主 松田徹時さん

店主：松田徹時さん「海苔以外はすべてイチから作っています」

