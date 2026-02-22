¡ÚÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç50²¯±ß¡Û¤Ê¤¼¡Ö¼ÐÍÛ»º¶È¡×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤«¡©¡Ö¾¦ÉÊ¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤±¤ì¤É³ô¤òÂ¨Çã¤¤¤·¤¿ÍýÍ³
ÌÀ¼£ÁÏ¶È¡¦Ï·ÊÞ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¡Ö100²¯±ß¤ÎËäÂ¢¶â¡×
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë3¤Ä¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤ò½é¸ø³«¡½¡½Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°å»Õ ·ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉã¤¬°¦Ì¼¤ËÊû¤²¤ëÃø½ñ¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î¤¬¤óÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿Åê»ñË¡¤ò°¦Ì¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ»ØÆî¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ßÌµ¤·¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃø¼Ô¤è¤ê¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¤¬ÍÍø¤Ê¥ï¥±
ÌÀ¼£ÁÏ¶È¡¦Ï·ÊÞ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¼ÂÎÏ¡×
ËÍ¤¬ÌÙ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×¤Î¶ñÂÎÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEWYORKER¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥É¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê3205¡Ë¡£1879¡ÊÌÀ¼£12¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
°ìÅùÃÏÇäµÑ¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿¡ÖËäÂ¢¶â¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï2022Ç¯7·î¡¢¡ÖÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄê»ñ»º¤Î¾ùÅÏ¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤ÎÈ¯À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ¤Ë¤¢¤ë1746Ö¤ÎÅÚÃÏ¤È¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ1ËüÖ¤òÄ¶¤¨¤ë·úÊª¤ÎÇäµÑ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¾ùÅÏ±×¡ÊÇäÇãº¹±×¡Ë¤ÏÌó100²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
»Ô¾ì¤ÎÄ¬Î®¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¾¡Íø¤ÎÆÉ¤ß¡×
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿Íø±×¤Ï¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤¤¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó·Ð±Ä¡×¤¬À¸¤àÇüÂç¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Îµð³Û¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖÌÀ¼£ÁÏ¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ·×¾å¤Î¡ÖÊí²Á¡ÊÄ¢Êí²Á³Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£¤äÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¤Î½é´ü¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥ÀÆ±Á³¡×¤Î¶â³Û¤ÇÄ¢Êí¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¤¥É¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Ä¹Ç¯ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÍÕ¸¶¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤È¤È¤â¤Ë¿ô½½ÇÜ¡¢¿ôÉ´ÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÇäÃÍ¡Ê»þ²Á¡Ë¤È¤Î¤³¤ÎµðÂç¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¡Ö´Þ¤ß±×¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¡Ö¼ÐÍÛ»º¶È¡×¡ß¡Ö°ìÅùÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤ªÊõ¡×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤òÃµ¤¹ºÝ¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á¡°Ý¡¢ÁÒ¸Ë¡¢À½Ê´¡¢Å´Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌÀ¼£¡¦ÂçÀµ´ü¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö°ìÅùÃÏ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÃÏÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡ÊB/S¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢ËÜ¶È¤Î²¿½½Ç¯Ê¬¤â¤ÎÍø±×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅì¾Ú¤ÎÍ×ÀÁ¡×¤¬Êõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤¤
¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ÎÅê»ñË¡¤¬Ç®¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë¡ÖPBR¡Ê³ô¼ç»ñËÜÍø±×Î¨¡Ë1ÇÜ³ä¤ìÀ§Àµ¡×¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÚÃÏ¤òÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¡¢Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ³ô¼ç¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤¬¹ñºö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡ÊÊª¸À¤¦³ô¼ç¡Ë¤ÎÆ°¤¤â²Ã¤ï¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï·ÊÞ´ë¶È¤¬½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÆ°»ºÇäµÑ¡×¢ª¡ÖÆÃÊÌÍø±×·×¾å¡×¢ª¡ÖÆÃÊÌÇÛÅö¤ä¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡×¤È¤¤¤¦²«¶â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤Çµ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£PL¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢B/S¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ë¤Ë¤¢¤ëÅÚÃÏ»ñ»º¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÂèÆó¡¢Âè»°¤Î¥À¥¤¥É¡¼¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
