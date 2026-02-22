えこひいき上等！恩は一生忘れない…ミリオン連発プロデューサーが無名時代に否定的な態度を取ってきた人たちを記録した「怨念のリスト」

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための“技術”を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

「怨念のリスト」

仕事をしていると、多くの人と関わるようになる。

一度会っただけの人。何度もやりとりをした人。名刺はどんどん増えていく。

その膨大な人間関係を把握しておくために、音楽の新人アーティストの売り込み活動を始める時には、必ず「アタック・リスト」をつくっていた。それは、新人を売り込みたい業界のキーパーソン全員を、リストアップしたもの。

そしてそこに、ぼくのプレゼンを受けた、テレビ、新聞、雑誌、WEB、ラジオ局、広告代理店などの関係者たちがどういう対応をしたか、一つひとつの態度や発言を細かくメモしていく。

さらに、番組や誌面で取り上げてくれたか、どう扱ってくれたかの詳細と日時を、パソコンソフトのエクセルでつくったそのリストにどんどん書き込む。

同僚はそれを「怨念のリスト」と呼び、おののいていた。だが、こんなリストを作っていたのには、大きな理由がある。

それは、売れる前の音楽アーティストを取り上げてくれた人と、何もしてくれなかった人とを、線引きするためなのだ。

まったく無名の新人を売り込む際、大半の相手が否定的な態度をとる。

たとえば、ぼくがプロデュースした、ミリオンヒットを2回たたき出した女性シンガーも、ランキングで何度も1位を獲得した女性ロックシンガーも同じ。

彼女たちが無名時代にぼくが行った、キーパーソンへの「プレゼン行脚」で肯定的な言葉をかけてくれた人は、一割に満たなかったのだ。

恩返しするために

でも、慎重になるのも無理はない。

知名度ゼロのアーティストに、番組の枠や誌面、タイアップを提供する行為には、大きなリスクがともなうからだ。もし、そのアーティストがダメだったら、割いたスペースや時間は無駄になるし、番組の視聴率や雑誌の売れ行きといった、「数字」の足を引っ張ることになる。ちなみに言っておくと、社内での応援者はもっと少なかった。

一方、アーティストが売れてからは、扱う側にリスクはない。

一度ブレイクしてしまうと、さまざまなオファーが殺到するようになる。

だからこそ、無名時代にリスクを一緒に背負ってくれた人と、人気が出た後にリスクなしで仕事をする人を、一緒に扱ってはいけないと思ったのだ。

無名の時に取り上げてくれた人のなかには、「このアーティストのよさはわからないけど、あなたを信用しよう」と言って、ぼくに賭けて全面協力してくれた人もいた。

そんな「恩人」たちから、アーティストが売れた後に「力を貸してほしい」と言われれば、どんなに小さい仕事であってもできる限り恩返しするように努めた。

上司から「そんな仕事を受けて、意味あるのか？」と言われても、徹底的にえこひいきをした。周りからは「何の得がある？」と不思議がられたが、ぼくにとっては、「人としてあたり前のこと」をしているだけにすぎなかった。

後から乗っかってくる人

逆に、デビュー前のぼくのプレゼンを無視したり、否定的な言葉を口にしておきながら、売れた後突然「笑顔」で寄ってくる人も「社内・外」関係なく多数いた。

たとえその相手が、自分よりも立場が上であろうと、大きな権力をもっていたとしても、当然態度は変えない。

気持ちの上で必ず一線を置いて接しつつ、感情が外に出ないよう、必ず笑顔で対応した。言葉にもトゲがないよう、可能な限りクールな対応に徹した。

どんなビッグアーティストでも必ず数度は直面する、「低迷期」にさしかかった時、後から乗っかってくる人のほぼ全員が、再び冷たい態度をとるものだ。

逆に「恩人」たちは、知名度や売上に関係なく応援し続けてくれる。

こういった理由から「あたたかい心をもつ恩人」と「ビジネスライクでドライな人」は明確にすべきなのだ。そのためのアタック・リストだ。

そんなアタック・リストを活用する、ぼくの徹底した態度におそれをなした社内及び業界関係者たちは、ぼくに対して一定の緊張感をもつようになった。

次にぼくから無名の新人のプレゼンを受けた時、「もし、ここで安易な対応をすると、この人は一生忘れないから気をつけないと……」という覚悟で、ぼくと、アーティストの作品と対峙してくれるようになったのだ。

つまり、アタック・リストは、かけがえのない存在であるアーティストを守る「砦」のような存在になったのである。

えこひいきしてなにが悪い。

心を込めてリスクをとってくれた人には必ず、堂々と恩返しをしよう。

まるで遠い昔のおとぎ話のように聞こえるかもしれないが、これはすべて億単位の大金が飛び交うショービジネスにおけるリアルストーリー。

利潤最優先、経済至上主義が横行する現在においても、人間社会で大切にすべきことは、大昔からそんなに変わっていないのだ。

