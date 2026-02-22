「バリカタを頼むと怒られる」福岡の人気豚骨ラーメン店が「柔らかい麺」にこだわる納得のワケ

「ラーメン、バリカタで」。

福岡のとんこつラーメン店で、よく耳目にする光景だ。

全国的にも「福岡のラーメンといえばカタで食べるもの」のイメージが定着して久しいが、「魁龍 博多本店」（福岡市博多区）は“ずんだれ”という名のやわ麺を出す店だ。

そればかりか、同店では初見でカタ・バリカタを頼もうなら叱られることさえある。

同店店主の森山日出一氏が、どんな信念と理由で“ずんだれ”を提供しているのかは、前編記事『「カタ麺を頼むなんてカッコつけているだけ」…福岡の人気豚骨ラーメン店が「バリカタを嫌う理由」』の通り。

本記事では、魁龍のラーメンがどのようにして出来上がっているのかについて、さらに迫る。

まずは基本の味を食べるべきという「筋」

“ずんだれ”と名付けられたやわ麺を、同店の基本の硬さだとする森山氏は、初見のラーメン店では、カタ麺やバリカタは頼まず、店が決めた茹で加減で食べるべきだと考える。

「本来、小麦は茹でるものです。そして、初めて行くお店ならば、カスタマイズしていない『普通の麺』を頼むのが筋ではないか。何百軒もラーメンを食べ歩いている人の中でも、初めて入るとんこつラーメン屋でカタ麺を頼む人がいます。「カタ麺」と頼むと『ラーメンを知っているやつ』だと思われたいだけだと、僕は思ってしまう。そんな人はラーメン好きを名乗らないでほしいですよ」

また、カタを推奨するように麺の硬さを客に選ばせる店も、回転率だけを意識した「ズルい商売だ」と辛辣だ。

しかし、カタ麺を頼むと食べ終わりに近づくにつれ柔くなってくるのではないか。

「それは、ふやけた麺です。麺の外側の小麦が膨らんでぬちゃーっとなっているだけです。のびた麺とも混同されることもありますが、あれはほったらかしにしてのびているだけなので、しっかり茹でたずんだれ（やわ麺）とは全然違いますよ」

茹で時間はバリカタより2分長い“ずんだれ”

では、「魁龍 博多本店」では、どのように“ずんだれ”が出来上がっているのだろう。一般的な博多ラーメンでカタ麺やバリカタを注文すると、茹で時間は5〜20秒程度だが。

「だいたい2分20秒〜3分くらいですね。気温や天候を見ながら決めるので、日によって違います。この茹で時間だと、お昼時は並んでしまうのですが、ここは譲れません。お金さえもらえればいいわけじゃないです。命をかけているラーメンだから、美味しくない状態で出すのは絶対に嫌なんですよ」

福岡県内でも、ここまでのやわ麺を主流として提供する店は、管見の限り他にないと思われる。そもそも、麺自体もこの茹で方に耐えうるものを使っているのだろうか。

「そうです。北九州の『安部製麺』から、毎日配送してもらっています。この麺以外は絶対に使えませんから、うちが新横浜のラーメン博物館に入った時も、空輸してもらっていました」

開業から30年以上、変わらず同じ製麺所から仕入れているのだとか。その良さをもっと味わってもらうために、裏メニューとして、こだわりの麺の味を楽しめる「まかない油そば 250円」なる商品も。（メニューを裏返すと、白紙になっている面に「まかない油そば 250円」と小さく貼られていた）

魁龍でカタ麺を食べる唯一の方法

ここまで麺にこだわりを持っているならば、自家製で作り上げた方が自身の信念が注ぎこめるのではないかと疑問を抱く向きもあるだろう。

しかし、森山氏からは製麺所に対するリスペクトとも言える回答が返ってきた。

「自家製はやりません。店を出す前に、何十軒もの製麺所さんからサンプルを食べ比べて決めました。僕は、これ以上美味しい麺を自家製で作れませんから。自家製イコール美味しいとは偉いとか思われがちですが、そんなことはないんです。もちろん、自家製で美味しい麺もあります。だけど、お金をかけて機械を導入しただけで、美味しくない自家製麺の店も知っていますよ」

麺に関して、とことん追求し続ける同店では、入店して最初にカタ麺を注文することは許されない。注文前に「カタを頼むなんて、カッコつけてるだけですからね！」と釘をさすので、客とケンカになることさえあるという。

ただ、魁龍では絶対にカタ麺を食べられないわけではない。

「とにかく、最初は基本の味を食べて欲しいだけなんです。だから、食べ比べてもらうためにも『替え玉はカタ麺でもいいですよ』と言っています。だけど、ケンカしたお客さんでさえ、替え玉の時にずんだれを頼む人がほとんどです。食べてもらえればわかるんですよ」

僕にしかできないことがある

麺に強いこだわりを持つ森山氏が、スープに無頓着なはずはない。一般的なとんこつラーメン店では、豚の各部位の骨を炊いてスープを作るが、同店では頭骨のみを使用し「どトンコツ」と名付けている。そんなスープに関しても、もちろん一家言があった。

「『どトンコツ』を単に濃いとんこつスープだと思っている人が多いのですが、そうじゃないんです。うちのスープは、根性を入れた程度じゃ作れません。ど根性が必要なんです。だから『どトンコツ』です。それくらいのスープを、僕は命をかけて作っているんです」

ビジネスを拡大するにあたっては、再現性や汎用化が求められるが、魁龍では森山氏本人が「僕は商売人じゃなくて職人」と語る通り、本人にしかできないラーメン作りが行われている。今後、弟子を取るなどして後世に伝えていく思いはあるのだろうか。

「ないです。ほかの人にはできないと思いますからね。これまで、何人かに教えてきたけど誰もできない。だから、私が死んだらそれで終わり。『息子に継がせないのはもったいないね』とか言われますがね。息子には息子の人生がある。だから、この味は僕が生きている間だけです」

とんこつラーメン文化に根付いた「カタ」の注文。その常識に、森山日出一氏は異を唱え続けてきた。

カスタマイズが当たり前になった時代に、店の“基本”を疑わずに受け取る行為が、どれほど残っているだろうか。

魁龍の“ずんだれ”は、食べ手の姿勢を試す一杯なのかもしれない。

【あわせて読む】『「ラーメン二郎は高圧的だから」…福岡の人気ラーメン店主が話す、二郎「20分騒動」の炎上理由』

