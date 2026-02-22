東條英機を激怒させた記者が執筆を熱望した「禁断の手記」…特攻の父と「同じ命日」に逝った副官

太平洋戦争の体験者が著した本は数多いが、まさに玉石混交。当事者はたいてい自分の周囲のことしか見えていないし、多くはプロの作家の手によるもので本人がほんとうに文章を書いた本というのは少ないから、「これを読めば」という本はじつは意外に数が少ない。

「戦争体験の風化」が叫ばれながら、読むべき本が、特に当事者の体験記のなかにあまり見当たらない、というのが冷徹な現実だ。

そんななか、太平洋戦争を知るうえで「ほんとうに読むべき本」が、新装解説版として復刊された。

『空と海の涯で』門司親徳著（上、下。光人社NF文庫）がその本である。はじめに言っておくが、私は門司氏の遺品の多くを遺族から提供されていて、この本に掲載された写真の多くを提供、また解説を書いている。

この本については、版元の潮書房光人新社が「現代ビジネス」にダイジェストを掲載しているから、私は解説者の立場から紹介してみようと思う。

ジャーナリスト・新名丈夫

戦後、門司に回想記の執筆を持ちかけたのは、海軍報道班員としてフィリピンで知遇を得た毎日新聞社の新名丈夫（しんみょう たけお）である。新名は、昭和19年2月23日の毎日新聞一面で、

「勝利か滅亡か、戦局は茲まで来た」

「竹槍では間に合はぬ 飛行機だ 海洋航空機だ」

と暗に陸軍の精神主義を批判し海軍航空兵力を増強すべきだと説く記事を掲載。これが当時の東條英機首相兼陸相の逆鱗に触れ、掲載紙は発禁処分となり、記事執筆の8日後、新名は陸軍に37歳にして懲罰召集された。いわゆる「竹槍事件」で知られる硬骨のジャーナリストである。

海軍省の記者クラブ「黒潮会」の主任記者である新名の召集に海軍は強く反発し、3ヵ月で召集は解除される。そして、陸軍による再召集を避けるため、海軍が報道班員としてフィリピンに送り込んだのだ。

数多くの特攻隊員の出撃を見送った新名は、戦後も特攻隊の慰霊祭には必ず参加し、かつての隊員たちと往時を語り合った。そして、ことあるごとに回想記の執筆を勧めた。

I was thereのスタンス

門司に対して新名は、「I was there」の立ち位置に徹して書くことをアドバイスしたという。「自分はそこにいた。そこで見たものだけを書く」ということである。

「その掌（しょう。＝立場）になかった者が、うかつなことをさも真実であるかのように語るのは間違いの元」

というのが、門司に対する新名の教えだった。そしてこれは、門司が戦争を語るときの信条にもなる。

新名はまた、自ら出撃を見送った特攻隊員（直掩機）で、海軍有数の歴戦の零戦搭乗員だった角田和男中尉にも、

「角田君、自分の戦記を書いてみなさいよ。貴方の見てきたこと、聞いたこと、自分のしてきたことを、そのまま綴れば、それで本になりますよ。評論家ではないのだから、よいとか悪いとか、考えたことは書かなくてよろしい。それは読者の判断に任せればいいのです。そのときは、いつでも相談に乗りますよ」

と言った。角田も海軍時代に詳細な日記をつけている。

新名の勧めが機縁になって、門司は昭和53（1978）年、『空と海の涯で』（毎日新聞社）、角田は平成元（1989）年、『修羅の翼』（今日の話題社）を刊行した。現在、いずれも光人社NF文庫から発刊されているこの2冊の戦記は、正真正銘、本人が自分の言葉で書き綴った本として、資料的にも高い評価を受けているが、「新名丈夫の勧めで書かれた」「記憶に頼るだけでなく当時の日記があり、それを一次資料で補強した」、というそれぞれの成り立ちからいって姉妹作に近いとも言えるだろう。

門司との出会い

私は平成8（1996）年、角田から門司を引き合わされ、以後、亡くなるまでの12年間、月に一度は大磯の門司邸に通った。門司は、相手の話に安易に調子を合わせることも、大所高所からものごとを断定的に言うこともしない人だった。

人名や日時、直接見聞きしたことについての記憶は、聞く者が驚くほどに鮮明で、しかも天性の資質というべきか、その場の情景をまるで写真で切り取ったかのように、虚飾を排し筋道を立てて滔々と語ることができる。

東京帝国大学卒の短期現役主計科士官という、本職の軍人でも戦闘員でもないが、部隊の全体に目が届き、戦いを客観視できるポジションにいたせいでもあるだろう。

いつしか私の門司邸訪問はインタビューの域を超え、太平洋戦史の教えを乞いに行くような感覚になっていた。

戦争伝承で門司が大切にしていたもの

その間、じつにさまざまな話を聴いたが、なかでも門司が大切にしていたのが、終戦直後に自刃した大西瀧治郎中将と特攻隊員たちへの限りなき哀惜の念だったように思える。

門司にはちょっとした癖があって、質問をしてくる相手を試すところがある。話題が重要な部分に及ぶと必ず、

「あなたはどう思う？」

と問い返す。そして、的外れな答えに対しては、

「それはちょっと違うと思うね」

と穏やかに反論する。可もなく不可もない場合は、

「あるいはそうかもね」

といった調子で受け流す。それで相手を値踏みした上で、言っていいこと、言わないほうがいいことを判断している。というと意地悪なようだが、元「第一航空艦隊副官」としての発言は、その言葉の受け取られ方ひとつで、人の名誉や遺族の心情が傷つくかもしれないことを、門司はよく自覚していた。なにより「特攻」を曲解されることを嫌って相手の理解度や思想背景を量っていたのだ。

「知っていることと言っていいことは別。同じことでも言っていい相手と悪い相手がいる」

と、門司は心を許した相手には口癖のように言った。

ときに的を射た意見をぶつけられると、

「ふふん」

と、はにかんだような表情で含み笑いをして、

「そうね」

と頷く。門司の話が核心に触れるのは、そこからである。

『特攻の生みの親』大西と門司の“絆”

特攻作戦そのものは、大西自身のアイディアではなく、大西がフィリピンで特攻を命じたときにはすでに各種特攻兵器が開発され、特攻専門部隊の編成も始まっていた。だから、

「大西は、特攻の引き金を引いたにすぎず、『特攻の生みの親』とはいえない。せいぜい『産婆』役と呼ぶのが適当ではないか」

という意見もある。だがそれでも、門司は、大西中将を「神風特攻隊の生みの親」と呼ぶことに躊躇いはないという。

〈生んだ子とともに死ぬ覚悟がない者に、親たる者の資格はないと思うからであります。〉

――門司が生前、最後に書いた遺稿の一行である。

門司は、平成20（2008）年、昭和と平成、元号は違えど大西瀧治郎と同じ「20年8月16日」に90歳で世を去った。偶然というには、あまりに不思議な符合だった。訃報を聞いた角田和男が、

「今日という日に亡くなって、最期まで大西中将に殉じられたんですね」

と感慨深げにつぶやいたのが、私の心に深く刻まれている。

ところで、門司が書いた本書の直筆原稿がいま、私の手元にあるが、そこでは一人称が「私」ではなく「俺」になっている。門司は、書きながら海軍時代に戻ったような感覚になり、「俺」としたのだという。ほかの部分は変わらないが、本書の一人称を「俺」と置き換えて読めば、当時の青年の心の高揚や痛みがよりリアルに感じられるかもしれない。

