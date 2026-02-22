「自分で決めた」は脳の勘違い？…その選択は「10秒前」には決まっていた！

「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。

あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！

『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。

本記事では〈カマキリを操り「自殺」させる陰の存在…そのゲノムは10%以上が宿主由来？〉に引き続き、「自由意志」が実は脳による後づけの物語である可能性などについて詳しく見ていきます。

意思決定のメカニズム

冒頭の学生の意見に戻るが、確かに私たち人間にとって、生きるということの実感は「自己の意思を持って行動すること」にあるのだろう。しかし、ここまで紹介してきた昆虫の宿主操作のような生物現象を見ると、その意思決定が他者によって容易にコントロールされているようにも見えるのである。第一話で紹介したトキソプラズマの例をみれば、それは、決して昆虫に限った話ではなく、我々哺乳類でも、少なくとも部分的には起こり得ることのように思える。自分の意思決定は、自分で行っている。私たちはそう単純に考えがちだが、果たして我々の意思決定とは、どのようなメカニズムでなされるものなのだろうか？

現在の脳科学では、我々の意思の決定基盤は、人間で発達している前頭前野を中心として、前帯状皮質、線条体、扁桃体など、多数の脳内領域のネットワーク活動にあるとするのが主流の考え方である（図8−6）。心理学者のダニエル・カーネマンは、ヒトの意思決定には「システム1（直感・情動的）」と「システム2（熟慮・制御的）」という二重の過程があるとするモデルを提唱(＊6)し、その後の脳科学研究の発展によって、直感・情動的なシステム1は扁桃体、島皮質、腹内側前頭前野や線条体などの領域と、熟慮・制御的なシステム2は背外側前頭前野や前帯状皮質などの領域と結びつきが強いことが示された（図8−6）。これらの各領域からの信号は、前頭前野ネットワークで評価・調整されながら統合され、最終的な行動の選択につながると考えられている。これが「ネットワーク活動による意思決定」という考え方である。ここには環境からの情報も統合されており、急いでいる、ストレスがある、報酬が即時的といった場合は、システム1からの入力に重みがおかれ、時間とリソースに余裕がある、社会的監視や規則が厳しい、未来の利得を意識できるといった環境下では、システム2からの入力が重視される傾向がある。

こうした重みづけや信号のやり取りは、特に前頭前野皮質における神経伝達物質の作用や、過去の経験に基づくシナプス結合の強弱（可塑性）によって制御されている（図8−7）。それらの中でもドーパミン／セロトニンやグルタミン酸／GABAは、神経伝達物質として重要なものであり、それぞれ大筋で行動促進／行動抑制の方向の作用を持つ。グルタミン酸／GABAは、主にシナプスで分泌される神経伝達物質であり、大脳皮質などにおいては、前者は興奮性のピラミダル細胞〔章末註2〕などから分泌され、下流のニューロンを活性化するが、後者は抑制性介在ニューロンから分泌され、ピラミダル細胞を抑制してバランスを保つ働きがある。

また、ドーパミン／セロトニンはシナプスにおける伝達物質であるとともに、シナプスから漏れ出て周囲の細胞へも拡散して伝わる性質があるため、比較的広い範囲のニューロン活動、すなわちネットワークに影響を与える特徴を持っている。単純に行動促進／行動抑制と分類するのは適切でないかもしれないが、ドーパミンは報酬系の因子であり、積極的な動機づけや報酬予測による行動選択に影響を与え、セロトニンは衝動を抑制する作用を持ち、道徳的な判断やより長期的な報酬を重視するような意思形成に関与している。

つまり私たちの意思決定には、ドーパミン、セロトニン、グルタミン酸、GABAなどの神経伝達物質が非常に色濃く影響を与えている。どんなに意志の強い人でも聖人でも、全身麻酔薬を打たれれば昏睡するし、麻薬を服用すればラリってしまうが、麻酔薬とはGABAの作用を増強したり、逆にグルタミン酸の作用を阻害する作用を持つ薬のことであり、また麻薬の多くは報酬系であるドーパミンの迅速で異常な増加を導く作用を持った化学物質のことである。

さらに、こういった脳内神経伝達物質は、うつ病、統合失調症、依存症などの精神疾患にも大きく関連していることが知られており、それら伝達物質のバランス異常、また受容体の機能障害などが疾患に伴って観察される。

こういった様々な知見は、ある意味、生物は機械であり、特定の化学物質を与えられると、それに応じた反応を自動的に返してしまう性質を持っていることを示唆している。ヒトよりずっと単純な中枢神経を持つ節足動物であれば、それはより顕著な現象として現れるのかもしれない。本話で紹介したカマキリを操るハリガネムシは、そういった「機械」である生物の仕組み、あるいはプログラムを、巧妙に利用しているのだろうか？

ヒトは自分の意思で生きていると信じているが、こういった化学物質の作用が及ばない、完全に独立した「人間の意思」というものは、果たして存在するのだろうか？ あると信じたいような気持ちはあるが、科学的には判然としないと言わざるを得ない。怒りに、あるいは悲しみに任せて行った意思決定や行為を「なんでそんなことをしてしまったのだ」と後で嘆くことは日常茶飯事のように思う。怒りや悲しみもまた脳内神経伝達物質の分泌と大きな関係性がある。

アルコールを飲むと人が変わる、大麻を吸ったら別人格だ、そういった一過性の薬物や感情の動きであれば、時間とともに、また元の定常状態に戻るのだろう。しかし、「意思決定」に影響を与える化学物質、あるいはその前駆体などが、たとえば寄生虫によって（第一話）、あるいは腸内細菌によって（第三話）、常に体内に供給され続けているとすれば、それらがその人の「意思決定」に影響を与えることはないのだろうか？ そして、もしそうなら、その「意思決定」とは、いったい何なのだろう？ それは「他者の意思」との「合作」ということにはならないだろうか？

2010年にイスラエルの微生物学者ユージン・ローゼンバーグのグループは、ショウジョウバエにおける興味深い研究結果を報告している(＊7)。ショウジョウバエの集団を2つに分けて、片一方は糖蜜培地で、もう一方はデンプン培地で飼育すると、わずか一世代後には、糖蜜培地のハエは「糖蜜バエ」同士で、またデンプン培地のハエは「デンプンバエ」同士で交配することを好むようになり、その交配選好性は少なくとも37世代にわたって維持された。

これ自体、面白い現象であるが、さらに驚きだったのは、この交配選好性は抗生物質を投与すると消失してしまうことだった。これはハエの「異性の好み」に腸内フローラが関与しているという驚きの事実を暗示していた。その後、彼らはこの点を追究し、この現象に Lactobacillus plantarum という腸内細菌が関与することを、純粋培養した菌の感染実験によって確認している。異性の好みという「意思決定」の最たるものが、少なくともショウジョウバエでは、腸内細菌によって支配されることがあるのである。この現象は、中枢神経系への働きかけというよりは、体表の性フェロモンレベルを介した機構の関与が考えられているが、いずれにせよ、細菌由来の化学物質で宿主の「意思決定」が左右されているのである。

現在の脳神経科学によるヒトの「意思決定」機構には、自己帰属感の形成というステップが想定されている。つまり行為にいたる過程と、その行為を自分の意思で行ったものだという意識を形成する過程が、別になっている場合があるということだ。この文脈で有名なのは1980年代に行われたベンジャミン・リベットの実験である(＊8)。この実験は、被験者に自分が選択した瞬間に手首や指を曲げてもらい、その際の脳波の動きを計測するというものだったが、「自分が動かそうと思った」と申告した時点より約350ミリ秒早く、無意識的な脳の運動準備電位が出現することが分かったのだ。この発見は、私たちの意思に先行する無意識の脳活動があるのではないかという議論を引き起こした。

このベンジャミンの実験をさらに精緻にしたのが、2008年の『Nature Neuroscience』に掲載されたマックス・プランク研究所のグループからの論文であった(＊9)。彼らは脳の活動をリアルタイムでモニターできる機能的磁気共鳴画像法（fMRI）を用いて、被験者が右のボタンを押すか、左のボタンを押すかという「意思決定」を行う際の脳の活性化状態を測定した。

脳の様々な領域から得られたデータを、機械学習により多変量パターン解析すると、特に前頭前野と頭頂皮質の脳活動の動きから、最大10秒前に被験者の「意思決定」を予測できるという、驚きの事実が判明したのだ。つまり右のボタンを押す、あるいは左のボタンを押すという行為に特有の脳の動きが10秒前には起こっていたということになる。これらの実験結果は、熟考ではなく、瞬間的で単純な意思決定を対象にしたものに過ぎず、拡大解釈は禁物であるが、少なくとも「自分で決めた」と思っていることの一部は、脳が自らの行動を解釈して生成する「後づけ」である可能性が示されたと言える。

アメリカの社会心理学者であるダニエル・ウェグナーは、2002年に『意志の錯覚』を出版し、その中で「意識的意志の感覚は心と脳によって創られる物語」という説を提唱した。彼は、意識的意志に、優先性（思考が行動に先行する）、一貫性（思考が行動と一致している）、排他性（行動を他の原因では説明できない）という3つの要素を挙げ、それらを用いて、思考が意識に現れ、行動の前に起こり、行動と一致し、他に明らかな原因がないとき、その行動の作者性が自分に帰属すると、私たちの脳と心は推論しているとした。

これは「意志」というものが、実際に起こった因果プロセスの副産物として生じる「感覚」であることを提唱したものであった。近年の脳科学の知見からも、ドーパミンの投与や皮質電気刺激などにより、行為の自己帰属感が変化することが明らかとなっており、行為を自己の意思で行ったという「感覚」が、脳の機能により形成されてくるという点では、ウェグナーの仮説を支持する知見が蓄積されつつある。

人の意思には、カーネマンらが提唱した「システム2（熟慮・制御的）」型のものもあり、ウェグナーはそういったものも含めて、人の意志が存在しないと主張したわけではないが、少なくとも「システム1（直感・情動的）」型のような意思決定の一部は、意思が行為を生み出すのではなく、行為を自己に帰属させる後づけの物語、つまり認知的ナラティブとして「意思」が創られている可能性がある。そして、これまで述べてきたように、その「意思」には「他者」の関与があるかもしれないのである。

イギリスの作家、オルダス・レナード・ハクスリーは『Brave New World Revisited』の中で以下のように述べているが、少し空恐ろしくは響かないだろうか？

「心理的な強制というものは、制約のもとで行動する者が、自分の判断で動いていると思い込んでしまうことに、その核心がある。精神操作を受けた人は、自分が被害者であることに気づかない。彼には自分を閉じ込めている壁が見えず、そして自分は自由だと信じている」

