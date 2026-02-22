【溝口敦氏緊急寄稿】山口組分裂後、「大物ヤクザ」後藤忠政が神戸山口組につかなかった理由

山口組で若頭補佐などを務めた後藤忠政・元後藤組組長の葬儀が2月16日、静岡県富士宮市で営まれた。後藤元組長は「武闘派」「経済やくざ」と呼ばれた大物で、通夜・告別式にはあわせて約800人が弔問に訪れた。

そんな後藤元組長と浅からぬ”因縁”があるのが、ノンフィクション作家の溝口敦氏だ。1990年、五代目山口組に関する著書の出版を控えていた溝口氏に対し、後藤元組長は出版差し止めを要求。これを拒否すると、後日、氏は山口組関係者に背中を刺された。

半世紀にわたり山口組を取材してきた溝口氏が、後藤元組長の知られざる人物像を描く。

前編記事『「出版差し止め要求」の後、背中を刺された…！ノンフィクション作家・溝口敦氏が描く元山口組最高幹部・後藤忠政の知られざる人物像』から続く。

山口組分裂後に再び名前が浮上

2〜3年後、私は荒い言葉を吐いた詫びも言わず、久しぶりに後藤に電話したが、彼はそのとき、私の渡辺への見方は間違いじゃなかったよ、と言ってくれた。

以前、後藤が「いくら宅見が偉そうなことを言っても、当代（この場合、渡辺組長）が偉いんだよ。当代に勝てるわけがあるか」と言ったことを覚えていた。

宅見は若頭だったが、後藤はこのとき宅見と呼び捨てにした。そうでなくても後藤には、若頭補佐になりたい一心で渡辺と宅見のどっちにつくか、ジグザグ路線を歩んでいるといった噂が流れていたから、私は、後藤は渡辺寄りなのかと思ったのだが、そうそう単純な男ではなかった。見るところは見ている。

六代目山口組が分裂して神戸山口組が誕生したとき、後藤の持つカネが問題にされたことがある。というのは、双方の持つカネの力が結局は勝敗を決めるから、どっちが金持ちかが重要という考えである。

神戸山口組を率いる井上邦雄組長は金儲けがヘタでカネがない。井上に誰がカネを融通してやれるか。見回してみると、カネを持っていそうな人間は引退した後藤忠政以外にない。

後藤は新宿駅南口前に真珠宮ビルを持っている。あれを現金化すれば、神戸の抗争費用ぐらいは簡単にまかなえる。後藤も司組長―郄山若頭のせいで除籍され、山口組支配を面白く思っていないはずだから、後藤を神戸山口組に取り込んだらいいという声が起こったのだ。

彼は当時カンボジアに居を移していたが、この前後、日本に帰ってきていた。当時、私はたまたま取材先で彼と顔を合わせたが、ついでのようにこの話を持ち出してみると、「そうでないんだ」と面白くなさそうな顔をして横を向いた。

後藤は井上を好きでもなく、信用もしていなかったはずだ。そしてもっと言えば、後藤はすでにやくざや山口組に関心を失っていたかもしれない。心ならず引退を強いられたわけだが、それを幸い、後藤はそれまでにやれなかったこと、つまり映画づくり、自伝の出版、東南アジアでのボランティア活動などを始めた。

また後藤がカネを出したところで、分裂抗争が神戸山口組側の勝ちで終わることはなかったろう。井上邦雄は器量が小さく、若い衆のカネで自分の生活を賄い、組を回そうとしていた。その点、後藤は自分の稼ぎで食えない若い衆を食わせ、若い組員から上納金を取ることなど、考えもしなかった。彼は自分の働きで後藤組を大きくしたやくざだった。

冷蔵庫から高級ワインを取り出して……

私はやくざでは竹中正久四代目組長の実弟、竹中武が好きだったが、あるとき後藤に竹中武評を聞くと、「武は俺も好きだ。50年に一人、百年に一人出るか、出ないかという大物やくざだ。しかし山口組ぐらい大きくなると、ものを言うのは政治力だ。武には政治のようなずるいことはできない。だから敗れる」と言った。

私も後藤の意見におおむね賛成である。後藤は少なくとも竹中武に比べれば、政治ができたと思われる。しかし、そういう後藤も司-高山の弘道会路線に敗れ、引退を余儀なくされたのだ。

後藤は肝臓移植の手術で2001年アメリカに渡り、同年7月、UCLAで移植手術を受けた。手術は成功し、11月ごろ日本に帰れたが、その後も手術のアフターフォローが必要だったのだろう。どうやら東京・広尾の日赤病院に世話になっていたようだ。

そのころ私は彼にやらせたい企画があって、彼に会いたいと伝えると、広尾ガーデンヒルズの高層階を指定された。おそらく日赤への通院のために用意した部屋だったろう。

私が話した結果、彼は私の企画を飲まないと分かった。それならそれで仕方がない。後は少しだけ雑談をして帰り支度を始めると、彼は部屋の冷蔵庫からカリフォルニアワインを取り出し、私に持たせてくれた。ラベルを見て「オーパス・ワンですね」と言うと、「おぅ、知ってたか」と後藤は笑った。1本が5万円から10万円もする高級ワインである。彼は貧乏人の私が知るわけないと思っていたのだろう。

私は彼にけんか腰で「この話はなしや！」と怒鳴った男である。挙げ句、おそらく山口組の大原組組員に刺されたのだが、その後も後藤とは構えずに話ができた。後藤は私が会った中でも人間的に優れたやくざの一人だったといえる。

こちらもあわせて読む『「いずれ映画になり長く語り継がれる男…！」とラーメン屋組長を射殺した「絆會若頭」がヤクザ社会で「伝説のヒットマン」として高く評価される理由』

【あわせて読む】「いずれ映画になり長く語り継がれる男…！」とラーメン屋組長を射殺した「絆會若頭」がヤクザ社会で「伝説のヒットマン」として高く評価される理由