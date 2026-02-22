球団公式Xの投稿にHKT48渕上舞さんや細川愛倫さんが反応

ソフトバンクが21日に発表した「ピンクフルデー」の特別ユニホームが、各方面で大きな反響を呼んでいる。球団史上初となる「ハローキティ」との異色のコラボレーションデザインに対し、著名人からも「かわいすぎる」と絶賛の声が上がっている。

ソフトバンクは21日、宮崎・生目の杜運動公園で5月8日から10日のロッテ戦で開催されるイベント「ピンクフルデー」で来場者に配布する「ピンクフルユニホーム」のデザインを発表した。今年は大分県にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」の35周年を記念し、8日には「ハローキティ ピンクフル限定ユニホーム」が配布される。

国民的キャラクターとのまさかのコラボレーションが球団公式X（旧ツイッター）などで発信されると、多くのファンが反応。その可愛らしいデザインは、著名な美女たちをもすっかり虜にしているようだ。福岡を拠点に活動するアイドルグループ・HKT48の渕上舞さんは、球団公式の投稿に「かわいいかわいすぎる」とリプライを送り、大興奮の様子だった。

さらに、モデルや女優として活躍し、ソフトバンクの細川亨1軍バッテリーコーチの娘でもある細川愛倫さんも自身のXで反応。同じく球団公式の投稿に対し「まって！ かわいすぎる」と熱烈なコメントを寄せた。

「ピンクフルデー」は球界屈指の華やかな祭典として毎年人気を集めているが、今年は世界的人気キャラクターとのタッグにより、さらに注目度が高まっている。女性ファンだけでなく、多くの人々を魅了する特別な3日間となりそうだ。（Full-Count編集部）