豊臣秀吉はなぜ徳川家康を殺さなかったのか？…「朝鮮出兵」と並ぶ晩年の秀吉「最大の疑問」

NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の影響で、いま改めて脚光を浴びている豊臣秀吉。秀吉の死後、豊臣家は徳川家康によって滅ぼされることになるが、なぜ秀吉は徳川家康を殺さなかったのだろうか？ 本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。

家康が脅威になることは明白だった

秀吉・秀長兄弟の没後に、豊臣家は徳川家康によって滅ぼされました。秀吉ほどの男であれば当然、自分の死後に家康が豊臣家の後継者にとって脅威となることは承知していたはずです。

しかし、秀吉は最後まで家康を倒すことはしませんでした。これは、朝鮮出兵と並ぶ晩年の秀吉に関する最大の疑問といえます。

戦国の世を実力でのし上がってきた秀吉は、実力者の家康が脅威となることをよく理解していたはずです。そもそも秀吉自身、信長が本能寺の変で討たれた後に織田家から実力で天下を奪った人間です。

だから、家康をこのままにしておけば自分の死後にどうなるか、わからなかったはずがありません。なぜ家康を野放しにして、自分が生きているうちに殺してしまわなかったのでしょう。

天正十八（一五九〇）年、北条氏攻めの最中から秀吉は、家康を北条氏の領地である関東に移封することを発表しています。これを受けて家康は小田原征伐終結後の同年七月、駿府城を出て江戸城に入っています。

家康は百三十〜百四十万石の大名から、倍近い二百五十万石の大大名に躍進しました。当時の秀吉の直轄地が二百二十万石ほどでしたから、それ以上の大変な大盤振る舞いです。多くの大名が「秀吉様亡き後の実力ナンバー1は、どう見ても家康様だよな。秀吉様もそれを認めていたのだろうな」と思うほどの処遇です。

命取りになった家康の「関東移封」

秀長が亡くなった後の豊臣政権を担ったのは、加藤清正や福島正則、石田三成といった秀吉恩顧の大名たちでした。秀吉は、彼らは自分の死後も豊臣家に忠誠を尽くしてくれるだろうと考えていたことでしょう。

旧知の仲である前田利家ほか、織田家の家臣としてともに切磋琢磨してきた大名たちも、自分に取って代わって天下を取ろうなどとは考えないだろうと見越していたはずです。

問題は、信長の時代に織田家と同盟関係にあった大名や敵対していた大名たちです。上杉や毛利はすでに豊臣の天下を奪うような器ではなくなっていましたが、家康は別でした。

当時は西国が日本の中心で関東は僻地でしたから、家康の関東移封は左遷人事だったことは間違いありません。秀吉も、自分の直轄地を上回る広大な領地を与えることで家康を関東に追いやることに成功したのだから、これでよしとしたのかもしれません。

しかし、家康はこれを逆手に取って、未開拓だった関東の領地開発と運営に努め、さらに力を増していきました。結局、家康の関東移封は豊臣家の命取りとなります。関ヶ原の戦い、大坂の陣を経て、豊臣家は家康によって滅ぼされるのです。

自分が死んだ後の天下はあきらめていた？

だからこそ、朝鮮に出兵するだけの力があるくらいなら、秀吉はその兵力をもって家康を倒すべきだったのです。

朝鮮出兵では文禄の役、慶長の役と二度にわたって、四十万ともいわれる兵を朝鮮に送り込みました。それだけの兵力を動員できるなら、それを関東に差し向けて家康の息の根を止めておけばよかったのです。

一代で天下人となった秀吉は他の戦国大名とは異なり、先祖代々の家臣がいませんでした。頼れる部下だった弟の秀長は自分より先に亡くなり、他に有力な親族もいませんでした。

そこで五大老・五奉行という政権運営を作ったものの、これも秀吉あっての権力装置にすぎません。

「自分が仕上げた日本という統一国家を、自分の死後に運営していけるのは誰か」と考えた場合、それはやはり家康しかいないということになるでしょう。

僕が思うに、秀吉は自分が死んだ後の豊臣の天下をあきらめていたのかもしれません。秀吉は、まだ幼い息子の秀頼が自分の死後に天下人の座からすべり落ちることは、もはや仕方のないことだと考えていたのではないでしょうか。

豊臣家が存続する道もあり得たのか

秀吉は死の床に家康を呼び、「秀頼のことをくれぐれも頼みます」と懇願したと伝わっています。

これは言葉通りに受け取れば「秀頼を盛り立てていってくれ」という意味になりますが、本当は「天下はお前にくれてやるから、秀頼の命だけは助けてやってくれ」、あるいは「豊臣家だけはなんとか存続させてくれ」という願いだったのではないかと思えてきます。

関ヶ原の戦い後、家康は勝利した東軍の大名に豊臣家の領地を分配しました。これにより、秀頼はわずか六十五万石の大名になりました。

その後、大坂の陣で家康と秀頼は対峙しますが、秀頼がこのときに家康が出した条件を呑んでこの六十五万石も手放していれば、家康も秀頼を殺すことまではしなかった可能性もあります。なにせ秀頼の妻・千姫は徳川秀忠の娘、つまり家康の可愛い孫でしたから。

豊臣家の主君だった織田家は、最終的には二万石ほどの小大名にまで落ちぶれましたが、それでも幕末まで存続しました。豊臣家も、江戸城から監視の利く川越あたりに五万石ほどを与えられて存続する道が、もしかしたらあり得たのかもしれません。

もっとも、石橋を叩いて渡る家康のことですから、自分の政権にとって邪魔になると考えて殺してしまった可能性ももちろんありますが。

