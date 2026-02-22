強権的な「オットー1世」がなぜ「反逆した有力諸侯」を許したのか…中世ヨーロッパ貴族に根付く「不思議な習わし」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

異母兄の処分を免れる

異母兄タンクマールとフランケン大公エーベルハルトはオットーの弟ハインリヒのいるベレッケと呼ばれる城砦を急襲し、ハインリヒを捕獲した。しかしこの城砦包囲戦のさなかシュヴァーベン大公ヘルマンの甥ゲープハルトが殺害された。これによりコンラディン家はオットー支持派とエーベルハルト支持派に分裂し、大公ヘルマンはオットーの味方となった。タンクマールとエーベルハルト陣営はとたんに劣勢となり、反乱に加わっていたヴィヒマンはオットーに詫びを入れた。

人質とした王弟ハインリヒの扱いをエーベルハルトに委ねたタンクマールは、起死回生を狙ってエルゼブルク城砦を占領して立て籠もった。しかし城砦の住民たちはタンクマールを追ってきたオットー軍に城門を開いた。タンクマールは教会に逃げ込み、降伏の意を示すが、教会になだれ込んできた兵士の一人により背中から槍で貫かれ絶命した。これでオットーは反乱者となった異母兄の処分という厄介ごとを避けることができた。身内に対する処分というものは重すぎても軽すぎても禍根を残すものである。

これだけの反乱を起こしたのに…

さてエーベルハルトはタンクマールの死を知ると、人質にしていた王弟ハインリヒを介して主君オットーに必死に許しを乞うた。オットーはエーベルハルトをヒルデスハイムに流すが、まもなく彼を許した。

中世の貴族には王に対する抵抗権があり、君主と貴族との争いは、貴族が勝った場合は貴族は君主に自分の要求を認めさせ、君主が危機を乗り切ったときには君主は反乱については水に流し、その貴族を再び受け入れるのが習わしであったとしても、いかにもこれは軽すぎた。それだけオットーの権力基盤は戴冠式でのその高飛車な態度とは裏腹に脆弱であったということである。

事実この反乱の際、ロートリンゲン大公ギーゼルベルトはオットーの招致に応じず洞ヶ峠を決め込んでいたのだ。

ともあれ、937年のタンクマールとエーベルハルトの反乱は鎮圧された。

