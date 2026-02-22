”書き損じが許されない”番付書きのプレッシャーに苦しめられる行司が口をそろえる「一番好きな言葉」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「全く楽しくない」番付書き

番付書きについて、もう少し続けたい。

39代庄之助は「責任の重さばかりで、楽しいと思ったことは一度もありませんでした」と話す。

番付書きには、1人の書き手と、2人の補佐の計3人の行司が携わっている。

本場所千秋楽の3日後の水曜日に、審判部の親方衆が集まって「番付編成会議」が開かれ、次の場所の新番付が決まる。書き手と補佐の行司は新番付を持ち帰り、番付書きの作業に入る。

補佐の2人が力士のしこ名や出身地を確認し、漏れている力士がいないかなどをチェックした元原稿を作る。番付表の原版に墨で枠線を引き、書き手に渡す。

原版は縦110センチ、横80センチの縦長のケント紙だ。元原稿と原版を渡された書き手は自宅にこもり、1週間以上かけて番付を書き上げる。

胃が痛くなるような重圧

書き手と補佐の2人はどうやって決まるのか。

いわゆる「相撲字」を書くことも、行司の大切な仕事だ。年に何度か相撲字の試験がある。この試験を繰り返し、「次代の書き手」が選抜される。

観客の大入りを願い、白地の部分がないように極太で書かれる相撲字は、落語や歌舞伎の毛筆とは字体が異なる。番付表は、江戸時代から1921（大正10）年まで三河屋根岸治右衛門が版元となっていた。相撲字は、この根岸家にちなんで「根岸流」という。

補佐役が枠を書いた原版とデータを受け取った「書き手」は、たった一人で番付表を書き上げていく。書き損じが許されない毛筆。ただ、「横綱の東西を取り違えた」といった大きなミスは絶対に犯さないが、小さなミスはよくあるそうだ。そんな時はどうするのか。

カミソリでケント紙をひっかいて、削り取ってしまうという。もう少し大きなミスになると、ミスした部分を切り取って、同じ大きさに切った紙をぴったりと貼り付けている。

さあ最後の1人を書けば完成、といったタイミングで墨汁をひっくり返してしまったら、部屋に猫が入ってきてぐちゃぐちゃにしてしまったら……。歴代の番付の書き手たちは、口をそろえて「胃が痛くなるような重圧」と語る。

重宝された「ゴミのような筆」

国技館の地下。横綱や大関を破った殊勲力士や勝ち越した力士が、息を弾ませながらNHKのインタビューにこたえるシーンを見たことがあるだろう。あのインタビュールームの通路を挟んだ向かいに、審判控室と行司控室がある。

この行司控室を探せば、何十本と筆が出てくるはずだ。番付の書き手は7〜8本の筆を使い分けている。36代木村庄之助の山粼敏廣さんは、使い古したゴミのような筆を一生懸命集めていた。

というのも、番付表の一番下の序ノ口力士のしこ名は、髪の毛のように細い文字で書かれていて、山粼さんはボロボロになって毛が7〜8本しか残っていないような筆を使っていた。

様々な裏方仕事をこなす行司。そんな行司の全員が口をそろえる「一番好きな言葉」がある。

行司の「一番好きな言葉」

行司の軍配には、文字が書かれていることが多い。行司たちに見せてもらうと、「天下泰平」「不動心」「公平無私」といった文字が多い。

しかし、行司の全員が本当に好きな言葉は、それらではない。

取組で、ほぼ同時に両力士が土俵に落ちたとしよう。微妙な勝負でも、行司は東西どちらかに軍配を上げなければならない。だが、審判から手が挙がった。物言いだ。両力士が土俵から降り、行司、それに5人の審判が土俵中央に集まり、協議する。この時、行司に発言権はない。

協議を終えた審判長が土俵下に座り直し、マイクを握って場内に説明する。

「ただいまの協議について説明いたします」

行司全員が好きなのは、このあとの言葉だ。「でも、これを軍配には書けませんからねえ」と山粼さんが笑ったその言葉とは--。

「行司軍配通り」

【後編を読む】「一緒に百貨店に行っても、あの人はずっと階段でした」…死去から4年が経過した希代の努力家「36代木村庄之助」への追悼

【後編を読む】「一緒に百貨店に行っても、あの人はずっと階段でした」…死去から4年が経過した希代の努力家「36代木村庄之助」への追悼