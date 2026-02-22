一瞬何も着ていないかと…aespa・ニンニン、ランジェリー透け見え“大胆衣装”で極上ビジュアル

aespaのニンニンが、大胆なスタイリングを披露した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ニンニン、“ほぼ下着”…衝撃の大胆衣装

公開された写真には、ボリューム感あふれるフェザーガウンをまとったニンニンの姿が収められている。

シースルー素材が組み合わさったガウンからはランジェリーがほのかに透け、神秘的かつ大胆な魅力を放っている。角度によって、ガウンの下に何も身に着けていないかのように見えるショットもあり、見る者の視線を奪った。

地面に寝そべったショットでは、スラリとした美脚を惜しげもなく披露。黒のハイヒールがアクセントとなり、ニンニンのカリスマ性を一層引き立てている。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「芸術レベル」「女神だ…」「ファビュラス」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。