「肥満＝病気」は本当か？ 考え出すと止まらない「専門家の議論」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

肥満と病気

肥満を病気の一種としている医学の側からの主張をみてみることにしましょう。そこでは、どんな証拠が挙げられているのでしょうか。

身体サイズが大きい人びとの多い地域として、アメリカを例に考えてみましょう。アメリカ医師会は、2013年に「肥満と過体重を慢性的な病的状態（事実上の疾病状態）および緊急の公衆衛生問題として認識する」と宣言しました。

しかし、肥満を専門的に扱っているアメリカ肥満学会では、「肥満は疾病か」という問いについて、次のように結論付けていました（Obesity 2008; 16（6）: 1161-1177）。

私たちはこの問いは答えのない不良設定問題だと考えている。これは、肥満についての合意や理解が不足しているからではなく、むしろ、明確で具体的、かつ広く受け入れられ、科学的に適用できる疾病の定義がないためである。

つまり、そもそも疾病とは何かは、科学では答えられない問いで、文化や価値観の問題だというのです。ただし、そこで肥満は疾病かという問題を投げ出してしまうのではありません。その代わりに「私たち（医療者）は肥満を疾病と定義すべきか？」という健康政策の問題として見直しています。そして、肥満を病気として扱うことは、社会の多数者にとって善だから、そうするのがよいと正当化しています。病気か病気でないかではなく、病気にすべきかどうかを扱っているのですから、客観的な科学の世界を離れて、規範を定める道徳の世界に足を踏み入れていることになります。

その中身を、もう少し詳しくみていきましょう。

肥満を病気として扱うのが困難な理由としては、次のような理由が挙げられています。

第1に、脂肪そのものは、がん細胞などとは異なり、それ自身で身体に悪というわけではないことです。

第2に、多くの病気は特定の症状と関わっているものですが、体脂肪が多いことに特有の症状は存在しません。

第3に、肥満は他の病気を引き起こしたり、寿命を短くしたりすることは示されていますが、その生物学的なメカニズムは完全にはわかってはいません。ただ、経験的にそうだというだけなのです。また、肥満と死亡率の関係については、高齢者や慢性病の人びとに限れば、標準体重より少し太りぎみのほうが長生きするとの研究が多く発表されています（肥満パラドックス）。

一方で、肥満を病気として扱うことの利点としては、肥満者に対する差別を減らすことにつながること（病人を差別してはいけない）、肥満の治療法や予防法に対して政府からの予算が支出しやすくなることなどを挙げています。この理由のどちらも、医学による客観的真理とはあまり関係なく、道徳や政策や社会的な価値観と結びついています。

ファット・アクセプタンス運動

肥満を病気とすることのネガティブな影響については、社会学でいう「医療化」論の観点からさまざまに指摘されてきました。

1つは、正常かどうかを医学という狭い視点から定義することは、身体サイズの多様性を否定し、その一部に病理的なものというラベルを貼ってしまう点です（病理化）。

もう1つは、肥満の医療化が、治療薬や外科手術に関連する医療者や製薬企業の利益に役立つ一種のマーケティングではないかという懸念です（疾病喧伝）。

また、肥満の医療化は、高カロリーなファストフードの蔓延という肥満の社会経済的要因から注意を逸らし、個人内部の問題を過度に重視することにつながるとの批判もあります（個人化）。

さらに、肥満を医療上の問題と考えて、医療者に解決を頼ることは、自分自身の身体サイズやライフスタイルを自分で判断する自律性を失うことにつながるとの哲学的な批判もあります。

もう1つ忘れてはならないのは、肥満を問題と見なすことには、西洋のキリスト教文化の道徳観が深く関わっている点です。肥満を個人の過食や怠惰と結びつける見方は、キリスト教での7つの大罪の1つ「貪欲」に対する道徳的非難と容易につながります。

このような肥満に対する否定的な見方に対抗して、肥満者が自己肯定するための社会運動として生み出されたものの1つに、「ファット・アクセプタンス運動」があります。

その始まりは、1969年に、アメリカの男性ビル・ファブレイが、肥満者であった妻に対する差別に抗議して「全米ファット・アメリカン援護協会」を創設したことでした。この組織はのちに、「全米ファット・アクセプタンス協会（略称はNAAFAのまま）」と改名しています。1973年には、太った女性の抱える問題により焦点を絞って、フェミニズム思想の影響を受けた「ファット・アンダーグラウンド」がNAAFAから分離しました。そして、女性の解放（リベレーション）の一部として、ダイエットや減量を否定し、政治的な「ファット・リベレーション」を主張しました。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

