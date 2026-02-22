硫黄島史上最大の闇…多くの人が知らない「犠牲の歴史」の実態

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

硫黄島史上最大の闇

そのほかヤイ子は、記憶の限り、光一から聞いた硫黄島戦の話を聞かせてくれた。

銃などの武器についてはやはり、島民たちは与えられていなかったようだ。「銃やなんかは持たされた話はしていませんでしたね。手榴弾なんかは渡されたらしいです。これで死になさいと」。敵兵が押し寄せる中、唯一渡された武器は手榴弾だった。ただ、それは戦うためでなく、自決するために渡されたものだった。

身を隠した壕については、「けがして死んだ人を踏んで通っていたというくらい本当に酷かった」と話していたという。こうした地獄から逃れるため、「硫黄島近くの母島にいかだを作って逃げようかって島の人だけで話もしたらしい」が、結局、実行できなかったという。これは、光一が書き残した記録の通りだった。

ヤイ子が覚えている原の戦争体験の話はここまでだった。それ以外にも極めて重要な話を記憶していた。それは、「硫黄島ではどんな仕事をしていたって言っていましたか」という私の質問に対しての返答だった。

「最初は会社の仕事をさせられていたって。硫黄島産業の。硫黄島産業が残したんだから」

光一と須藤章は、「硫黄島史上最大の闇」ともされる「偽徴用問題」の被害者だった。

「偽徴用」問題

硫黄島では当事者の大半が命を落としたため、解明されないままの真実が数多く存在する。

なかでも特に衝撃的な謎のひとつが、「偽徴用」問題だ。

この問題については、原光一の手記が収められている冊子『硫黄島 その知られざる犠牲の歴史』に詳しく記されている。原や須藤を含む「偽徴用」された旧島民と遺族が設立した硫黄島産業株式会社被害者擁護連盟が、同社の補償などを求める運動の一環として1964年に発刊した。

連盟が訴えた「偽徴用」は、次の通りだ。

1944年7月。島民1200人に対して本土への疎開命令が下る中、16歳から59歳の男性島民は原則、軍隊を支援する仕事を担う軍属として残されることになった。ただし、対象年齢であっても一世帯につき男性一人は家族を支える働き手として疎開が認められた。軍属として残された人数は160人だった。160人のうち57人はその後、父島に移り、残る103人が地上戦に巻き込まれることになった。しかし、このうち16人は、実は偽物の徴用命令によって残された。16人の中で生還できたのは5人だけ。そのうちの二人が原と須藤だった。

徴用と偽って、原たちを島に残したのは誰だったのか。

この冊子によると、原たちを島に残留させたのは、コカ栽培などのプランテーションを行っていた「硫黄島産業株式会社」だった。

騙された原光一たち

島民の本土疎開が始まった中、原たちは村役場に呼び出され〈陸軍の徴用だから（島に）残留するよう〉にと命じられた。しかし、徴用される際に交付されるはずの「徴用令書」は渡されず、実施されるはずの身体検査も行われなかった。

硫黄島産業のコカの工場は軍指定工場ではないにもかかわらず、同社幹部に呼び出され、コカの葉の乾燥や本土への出荷準備などを指示された。原たちは、出荷作業が途中だったことから、会社が利益のために村長をそそのかして徴用を装い、残留させたに違いないと考えた。

同社幹部は〈この仕事がおわれば内地に引揚げさせるから精を出して早く終わるように〉と指示した。原たちは早く引き揚げたい一心で、その言葉を信じて従った。1ヵ月ほどですべての作業を終えると、次の船便で引き揚げられると思い、首を長くして船便の到着を待ち続けた。

しかし、到着の前に、同社幹部は〈必らず帰島してくる〉と言い残して、従業員と二人の軍属だけを連れて軍用機で本土に引き揚げてしまった。その言葉は嘘だった。彼らが島に戻ることは二度となかった。

原たちは島中心部の硫黄島産業株式会社の事務所に出向き、幹部が業務をしていた部屋に行った。そこは、もぬけの殻だった。

取り残された原たちは、あてのない引揚船の到着を待ち続けながら、不安な日々を過ごすことになった。そして数ヵ月後、米軍が上陸した。

偽徴用によって残された16人のうち、原と須藤を含む5人は生き延びたが、2人以外は、本来なら戦わずに済んだはずの命を、この島で落としたのだった。

連盟は『硫黄島 その知られざる犠牲の歴史』の中で訴えた。

〈（硫黄島産業は）偽徴用でダマし、この仕事が終れば帰れるといつてダマし、次には船がくれば帰れるといつてダマし、船がきて乗れなければ、この次の便船で必らず帰すといつてダマし、（原たちは）ついにダマされとおして、その多くはあたら尊い生命を硫黄島の熱砂のうえに落してしまつた〉

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」