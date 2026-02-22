ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（木下グループ）が自身のスマートフォンのロック画面壁紙を公開した。

日本時間２２日までに自身のインスタグラムを更新。「２年前にイタリア・ヴァレーゼでのオリンピックに向けた事前合宿で撮った写真」とスケートリンク上で左から鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、坂本花織（シスメックス）、三浦、パートナーの木原龍一（木下グループ）と肩を組んで並んだショットをアップ。

「２０２２北京五輪メンバーでもあり、『またオリンピックに絶対戻ってこようね』と話し合って、この写真をずっと携帯のロック画面にしていました」と明かした。

この投稿には「これがチーム力の源だったんですね」「素敵なお写真ですね。フィギュアの皆さんの雰囲気とっても素敵でした」「みんな有言実行！！素晴らしいです」「チームジャパンの絆に心が洗われた、そんな五輪でした！」「全員が表彰台で笑っている姿を見ることができてとてもうれしいです」「なんて素敵なエピソード」「チームＪＡＰＡＮ最高」「すごい！英雄揃（そろ）いだぁぁ！」「泣く」「みんな最高です！」「ロック画面にしてたって読んだ時すごい勢いで涙出た」「すごく意味深い…」「エモすぎる」などというコメントがあふれている。