”歴史の証人”山本信太郎が明かした「キックボクシング誕生秘話」…伝説のプロモーター・野口修が訪ねてきた日

文庫版が発売されたばかりの、第43回「講談社 本田靖春ノンフィクション賞」受賞作『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修評伝』。「キックボクシング」を創設、沢村忠というスーパースターに加え、歌手の五木ひろしを世に送り出した伝説のプロモーター・野口修の生涯を描いた話題作だが、本書に関連して、著者の細田昌志氏には、どうしても会いたい男がいた。「ニューラテンクォーター」をオープンし、ナイトクラブ業界で名を馳せたオーナーの山本信太郎氏だ。

山本氏が、野口修との邂逅、そして「日本格闘技の知られざる歴史」について語り尽くした――。

山本信太郎（やまもと・しんたろう）／1935年11月3日、福岡県生まれ。福岡大卒業後の1958年に上京。オープンしたばかりの「ニューラテンクォーター」のオーナーとして、ナイトクラブとショーの二刀流で脚光を集める。1963年には力道山が暴力団員に刺される事件が発生、また、1982年には隣接するホテル・ニュージャパンの火災に見舞われるも営業は続ける。1989年にニューラテンクォーターを閉店。その後はニューペントハウスを13年間営業。90歳となった現在も「昭和の夜を変えた男」「伝説の語り部」として多忙な毎日を送っている。

歴史の証人、山本信太郎

──実は前々からお会いしたくて、ようやくお目にかかることが出来ました。

「随分と追っかけていただいたそうで、こんなに追いかけ回されたのは力道山の事件以来かもしれない（苦笑）」

──いきなりその話から入るんですね。

「だって、あのときはウチの店が現場だったでしょう。だから、力道山に近い東声会の若い衆に、しばらく追いかけ回されたんですよ。『山本信太郎を出せ』『山本は許さん』とか脅迫の電話がジャンジャン鳴るもんだから、ウチの電話交換手が参っちゃって、次々と辞めていったんだもの」

──そんな歴史の証人である山本信太郎さんですが、小耳に挟んだんですが「新宿Face生みの親」だそうが本当ですか？

「まあ、そうなりますね。あそこのヒューマックスグループのオーナーだった林（瑞祥）さんとは長い付き合いで、今も『昭和10年会』のメンバー。彼が慶応ボーイの頃からの遊び仲間なんです。その林さんが『リキッドルームが移転することになった。ここで何が出来るか考えてよ』って言うわけ。そう言われて“だったらプロレスや格闘技をやればいい”って閃いて」

──ほうほう。

「それで急遽スタッフをかき集めたんです。というのも、その前から全日本キックの金田（敏男）君に頼まれて女子キックの大会を手伝ったりしていて、その縁で小川愉可ちゃん（現・新宿Face支配人）なんかにも声をかけてぱぱっと集めた。キャパ700人だけど、見やすくていいよね」

新宿は蒋介石を迎え入れるために整備された

──では、新宿Faceの経営にも携わっているんですか？

「いえ、直接の経営にはタッチしていません。でも、最初は顧問みたいな形で付いてはいました。興行の世界はいろいろあるでしょう。『誰の許可を取ってやってんだ』とか。でも、私が電話一本入れたら『山本社長でしたか、失礼しました』って丸く収まる。だって、彼らが小僧の頃から私は知ってるから喧嘩にならないですよ」

──ところで、その新宿Faceも入居しているヒューマックスグループの林オーナーは台湾の方ですよね。

「そうです。瑞祥さんのお父さんは林以文さんといって、蒋介石の側近だった人。中国は日本との戦争が終わって、共産党と内戦が始まったでしょう。国民党が負けて台湾に逃げ込むんだけど、それでも蒋介石の身の上は安全とは言えなかった」

──ああ、毛沢東は台湾に攻め込むつもりでしたからね。

「そうです。そうなったら台湾からも逃げなきゃいけなくなる。となると、蒋介石の亡命先は地政学的に東京しかないでしょう。それで、東京に根を張っていた林以文さんは、国民党から莫大な資金を渡されて、新宿の一帯をざっと買い占めたんです。それもこれも、蒋介石の拠点を作るために」

──だから、歌舞伎町の風林会館の一帯が台湾タウンなんですね。

「そうです。その後、以文さんは『新宿ムーランルージュ』とかいって、コマ劇の向かいに劇場をこしらえたり、映画のビジネスを始めたりもするんだけど、そもそもは、蒋介石を迎え入れるためだもの」

──そんな戦後秘史が新宿Faceにつながるなんて思いもしなかったです。

「面白いでしょう。戦後って本当にいろいろあるよね」

──かくいう信太郎さん自身「児玉誉士夫の片腕」と呼ばれた吉田彦太郎を伯父に持ち「中洲の帝王」と呼ばれた山本平八郎を父親に持つなど、戦後秘史の粋を集めた系譜に列なっていますね。

「前の『ラテンクォーター』が火事で焼けてしまって、新しくやり直すことになったのが『ニューラテンクォーター』の始まり。それで大学を卒業したばかりの私が任されることになって、上京したのが1958年。力道山とはその頃からの付き合いです。で、店を始めるとなって、紹介状を書いていただいたのが萩原祥宏先生」

「キックボクシング」誕生秘話

──ああ、内田良平門下で元黒竜会同人。日本プロレス協会の顧問でもありました。戦前戦後の右翼史に欠かせない存在です。

「その紹介者名簿には山口組三代目の田岡（一雄）さんもいれば、吉本興業の林（弘高）さんもいた。北星会の岡村吾一会長もいて、その御子息が岡村光晴という縁で、そこから兄弟分の付き合いが始まった」

──そういう流れなんですね。

「あるとき岡村が『相談したいことがある』って言うんですよ。『店を借りてタイボクシングをやれないかって言ってるやつがいる。俺もよくわからんから、話だけでも聞いてやってくれ』って」

──タイボクシング……。

「それで岡村が連れて来たのが（野口）修ちゃんだったんです」

──そうなんですね。時期的にいつ頃の話でしょう？

「修ちゃんが初めてタイで興行をやったでしょう。ほら、ムエタイとの対抗戦？ あの直後ですよ。修ちゃんは東京でも大会をやろうとしてたんです。確かに『キックボクシング』とは言ってたけど、当時その言葉を修ちゃん以外、誰も口にしていなかった。だから、岡村は『タイボクシング』ってわかりやすく伝えたんだと思う」

──これは初耳です。

「岡村と修ちゃんは前からの友達で、岡村の方が四歳上。『修』『みっちゃん』の関係でしたね。それで初めて野口修という人と会ったんだけど『こういうことをやりたいんだけど、やれる会場がない。そこでラテンの昼間の空き時間を貸してもらえないだろうか』って言うわけ」

──ほうほう。

「ウチの店のフロアは円形で、ショーをやるくらいだから、やれなくはない。広さで言えば新宿Faceより全然広いしね。ただ、今までにないものでしょう。私も空手をやっていたけど『キックボクシング』って言われても何のことだかさっぱりわからない。修ちゃんに『それって強いの？』って訊いたんだもの」

「キックボクシングの興行が上手くいくとは思えなかった」

──まあ、そうなりますよね。

「それで一度見てみようと、雅叙園前の野口ボクシングクラブまで足を運んだんです。そのときお母さんと、弟の恭さんとも初めて会いました」

──それで見てどうでした？

「タイ人がデモンストレーションみたいにやるんだけど、ピンとこなかった。“こりゃ可能性ないな”って思いまして（苦笑）」

──可能性ない……。

「その気持ちは修ちゃんにも伝わってたと思う。それなのに『次はラテンのステージでやらせてくれ』って何度も頼むんです。情熱だよね。それで『じゃあ一度だけ』って言って、日曜の昼間に関係者や友達を集めてデモンストレーションをやってもらったの。でも、結果は同じですよ」

──目を見張るものはなかったと。

「確かにタイ人の蹴りは速いんです。でも、これがうまくいくとも思えなかったし、ウチの店でやってどうにかなるとも思わなかった。だから『ごめんね、やっぱり……』って、そのときははっきりお断りしました。修ちゃんは繰り言を言うんじゃなくて『いえ、やらせていただいてありがとうございました』って殊勝に言うの。

心が痛んだけど、正直なところ、これが大成功するなんて全然思わなかったんですよ」

【中編を読む】昭和の夜を変えた男が振り返る、伝説のプロモーター・野口修と「昭和キックボクシングブーム」の裏側