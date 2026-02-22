高市自民党の大勝で終わった2026年の衆院選。投開票日から10日後の2月18日に初登院日を迎えた。初登院日は国会正門が朝8時に開かれる。開門と同時に新人議員がなだれ込む光景は風物詩になっており、その光景をカメラに収めるべく多くの報道陣が集まった。また、各党・各議員の支援者も駆けつけ、議員に声援を送り、交流を深める光景も見られる。

【写真】お尻しか撮れない

真っ赤な服の女性が踊るようにクルクルと

新人議員が緊張した面持ちで報道陣と接している中、道路を挟んだ国会前庭に隣接する歩道に真っ赤な服を着用した人物が現れた。

国会議事堂を背にして立ち、秘書らしき人物がスマホを向けているので、国会議事堂をバックにして撮影しているのだということはわかる。しかし、正門前に陣取る報道陣から顔は見えない。そのため、集まった記者たちから「あれは、誰なんだ？」「あそこで、何をやっているんだ？」といった声が飛んだ。

そのとき、真っ赤な服の人物が踊るようにクルクルと回った。そこで、彼女の正体が衆院選で当選した丸川珠代氏だと判明した。

丸川氏は撮影を終えると道路に停車させていた自動車に乗り込んで颯爽と姿を消した。正門前に来るだろうと待ち構えていた報道陣は丸川氏の行動にあっけに取られ、「正門へ入らないんだ……」と彼女の行動を不思議に受け止める声が漏れた。

お尻しか撮らせなかった

丸川氏は2007年に参議院議員選挙に出馬して初当選を飾り、2019年に3選を果たした。2024年の衆院選では参議院から鞍替え出馬したが、裏金問題から比例重複は認められずに落選。今回の衆院選で雪辱を果たした。

衆議院議員として国会に登院するのは初めてだが、新人議員と初登院日の受け止め方は大きく異なる。それでも、「衆議院議員・丸川珠代」にとって晴れの舞台だったのだろう。そうした高揚感から、報道陣でにぎわう国会正門前に姿を見せる心情は理解できなくもない。

しかし、スマホで撮影を終えた丸川氏は報道陣に見向きもせずに去っていった。そういった行動の端々に、一介の新人議員と同じように扱われたくないという気持ちが見え隠れするかのようだった。

丸川氏を乗せた自動車が見えなくなると、報道陣は目の前にいる新人議員たちの取材を再開。次から次へと初登院してくる新人議員を取材していた。その矢先、丸川氏を乗せた自動車が正門前に戻ってくる。そして降車した丸川氏は報道陣には目もくれず、早足で正門前から国会へと入構していった。

あまりに素早い動きだったため、丸川氏が乗った自動車に気づかず、国会正門前で丸川氏を直撃できた記者は少なかった。丸川氏は意図的に報道陣を避けたのだろうか。

丸川氏は正門をくぐると顔見知りと思しき報道陣と仲良さそうに談笑していたが、正門前に待ち構えていた煙たい報道陣には、ほぼお尻しか撮らせなかった。

豊田氏は参政党のイメージカラーではなく真っ白で登場

参政党の比例単独候補として当選した豊田真由子氏も、登院を迎えた注目議員のひとりだ。

豊田氏は2012年の衆院選に自民党から出馬して初当選。2014年の衆院選でも再選を果たした。しかし、2017年に豊田氏は秘書に対して「このハゲー」「違うだろ！」といった暴言・暴力によるパワーハラスメント疑惑が「週刊新潮」の報道で浮上し、自民党を離党。2017年の衆院選は無所属で立候補している。

筆者は2017年の衆院選で豊田氏が無所属で立候補したのに驚き、第一声を取材するため埼玉県の志木駅まで足を運んだ。定刻からやや遅れて登場した豊田氏は支援者から温かい拍手で迎えられ、暴言問題を謝罪しつつ、それでも国会議員を目指すと宣言。演説中には、感極まって何度も声を詰まらせた。

しかし、ダーティーなイメージは払拭しきれず落選。その後は国会議員経験者という立場からテレビのコメンテーターとして活躍していた。

政治家としての印象が薄れていた2025年9月、豊田氏は参政党へ入党することを電撃的に発表。ボードメンバーに就任した当初、豊田氏は国会議員に戻る気はないと口にしていたが、今回の衆院選に出馬。関東ブロックの比例1位に優遇され、見事に返り咲きを果たしている。

初登院日、豊田氏は同じく衆院選に当選した参政党の面々を引き連れて国会正門前に登場した。参政党は初登院日に支援者が多く駆けつけることでも知られる。今回も30人近い支援者が集まったが、勢いのあった2025参院選の初登院日と比べると、やや数は減り、熱量も下がっていた。橙色の帽子やスカーフなどを身につけた支援者からも「今日はアンチが来ていないから、逆に盛り上がらない」「支援者も少ない」といった声が聞かれた。

参政党は議員・スタッフを問わず、支援者に至ってもイメージカラーである橙を身につけることが暗黙のルールになっている。神谷宗幣代表はこの「橙色」という表現にこだわりを持っている。単なるテーマカラーなのではなく、参政党の信念を色で表していると言っていいかもしれない。だから、そうした橙色を身につけることは選挙期間中のみならず、選挙が終わった後も徹底されてきた。

ところが豊田氏だけはルール適用外のようで、自分のイメージカラーである白を全面に出したファッションを貫いた。初登院日の国会正門前に現れた豊田氏も白い服装で、それを咎める議員もスタッフも、そして支援者もいない。そうした部分でも別格の扱いを受けていることを感じさせた。

豊田氏は正門前で参政党の仲間たちと記念撮影を済ませた後、何か聞き出そうとした報道陣からの取材に応じたり、支援者と交流を温めたりすることなく、すぐに正門をくぐった。正門前の滞在時間は、5分程度と短かった。

豊田氏と丸川氏は2人とも、初登院日に正門前に集まった報道陣をスルーするという共通した振る舞いを見せた。

豊田氏が気の強い女性であることは周知の通りだが、丸川氏も当時の首相をルーピー（＝おかしなやつ）と揶揄したり、国会で「愚か者めが」と罵ったりした過去があり、そうした言動から負けん気が強いことは十分に伝わってくる。

永田町に戻ってきた彼女たちには負けん気の強さを発揮して、山積する難題の解決に挑んでほしい。

●取材・文・写真／小川裕夫