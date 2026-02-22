ＷＢＣ日本代表のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２２日、自身のインスタグラムを更新し、「日本に到着しました」と報告した。

左腕は日本時間２１日に米アリゾナ州テンピのキャンプ地でライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板。４イニングを想定して７４球を投げ、４安打５奪三振２四球で最速は９６マイル（約１５４キロ）をマークし、順調な仕上がりを披露した。米国での調整を終え、今後は宮崎で侍ジャパンの強化合宿に合流する。

ＷＢＣの１次ラウンドは６日の台湾戦（東京ドーム）からスタートし、雄星は２戦目となる７日の韓国戦（東京ドーム）の先発が有力視されている。侍ジャパン入りは初だが、メジャーの経験を伝える役割や、山本由伸（ドジャース）、菅野智之（ロッキーズ）らと並ぶエース格としての活躍も期待されている。

例年以上のスピードで仕上げた左腕は「全体的にやりたいことはできたと思います。ボール自体はいいボールが行っていますから順調だと思いますし、あとは精度だったり、まだ（ＷＢＣ開幕まで）２週間ありますので、修正してより高めて行ければいいのかなと思います」と手応えを口にしていた。