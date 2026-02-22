放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、バッテリィズ・エースや爆笑問題・太田光ら、高田氏が大好きな芸人たちについてお届けする。

＊ ＊ ＊

無駄に長い芸能界隈暮らし。嫌な事もあったりしたが好きな人と会ってる時が一番嬉しい。昼の1時にラジオの生放送を終え打ち合わせをして映画など見て、夕方駐車場に戻ってみると周りには誰もいない。閑散。しかし一番奥の片隅、ひとりで自転車と格闘する男が。無声映画かキートンか。見れば最近東京暮らしを始めたM-1で大爆発男、大好きなバッテリィズのエースである。

嬉しくていきなり声を掛ける。「どうした？ 自転車こわれたか？」「アッ、ハイ。」ずっと野球をやってて芸能界の事など知らなすぎるピュア男である。当然私が誰かも分からない。「少しは東京覚えた？ 局から局はこれで移動してんの？」「そうなんすよ」「ここ有楽町から次どこ行くの？」「ニッニッ……ニッテレ？」「日本テレビか。オレン家近いから乗せてってくれよ」「乗せれるか！」。アハハ笑ったな。

その夜イベントで爆笑問題太田とエースが一緒になった。太田の耳にはすでにその話が届いていて「エース、昼間変なおじさんにからまれたんだって？ 東京は怖いからな。どんなおじさんだったの？」。エース、すかさず「気さくなダンディでした」アハハ。この2週間後にバッテリィズ2人揃ってゲストとして来てもらった。相方の寺家が実はもっとおかしな男だった。

大好きな爆笑問題太田からこっそり連絡。「今度タイタン30周年で大きなライブやるんですけど、どうしても生で高田センセに見て欲しくて。実は前にテレビで僕とさんまさんで"古希還暦"の名で漫才やったでしょ。あれのリベンジでサプライズをやりますので是非歴史の証人に」と席をとっておいてくれた。2月6日圧倒的歓迎の拍手の中、40分間の大爆笑。現役バリバリの「70・60よろこんで」である。

私の『ラジオビバリー昼ズ』では1年間活躍した人というより私の琴線にふれた大好きな人にのみ「ビバデミー賞」を贈っている。今年も表彰されに阿部サダヲがスタジオへ。賢明なリスナーからは"喋る癒着"とか"忖度"とか"袖の下計画"など呼ばれるが阿部は巨人のV9に迫る今年でV4。『不適切』もよかったし松たか子との『しあわせな結婚』も最高だった。

なにしろ阿部は役者になる前、トラックの運転をしながら、電器屋に勤めながらもずっとずっと私のラジオを聞いていたフェチ。宮藤官九郎らと組むバンド"グループ魂"でも『高田文夫』という曲を出し熱唱してくれている。人は好きになると相手も好きになる。

アッ、エースが仕事でもないのにやって来た。

