「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年最初のＪＲＡ・Ｇ１となるフェブラリーＳ（２２日、東京・ダート１６００メートル）の予想を開した。

粗品は本命を２頭で迷ったものの、展開面を踏まえて前日発売の最終オッズで単勝２番人気に支持されている１２番のコスタノヴァに心が動いたようだ。「東京コースで無類の強さを見せていて、前走の武蔵野Ｓでは絶望的な出遅れから２着と規格外の競馬を見せた」と前走のレースぶりを高く評価。さらに「斤量５９キロを背負って、あの競馬が出来るので余程のことがない限り東京コースで馬券圏外に飛ぶことが想像できないです」と指摘した。

対抗には本命候補だった９番のダブルハートボンドをピックアップした。前走のチャンピオンズＣでＧ１初制覇を飾った牝馬は前日発売の最終オッズで単勝１番人気に推されており、「人気どころになるが、強すぎるので仕方ない」と断言。近走のレースぶりから「ハイペースになっても崩れないと思います」と自信を見せていた。

今回の買い目は、３連単フォーメーションで１着（９）（１２）、２着（９）（１２）、３着（５）（６）（１４）（１５）の計８点と、１着（１２）、２着（９）、３着（１）（５）（６）（１０）（１４）（１５）の２、３着折り返しを含めた計１２点に絞っている。

