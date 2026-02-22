現Ｊ２札幌などでＦＷとしてプレーしたコンサドーレの横野純貴氏（３６）が、高校生に食の大切さを伝えた。札幌市保健福祉局と連携して２０２１年度から行う「本気（まじ）めし事業」の講師としての依頼を受け、１９日に札幌山の手高を訪問。２００人の２年生を前に１時間以上、自身の経験を元に熱弁をふるった。

北広島市出身で札幌Ｕ―１８から２００８年に札幌に昇格した横野氏。「プロという夢があったから誘惑にも負けなかった」と菓子などは口にしなかった高校時代を回顧。プロ入り後も２３年の引退まで計９チームでプレーしたが「ケガは全くしなかった」。その源となったのは、試合から逆算して同じ食事を繰り返した徹底的な自己管理。「ぶれない目標を心の柱に」など、実践し続けた教えの大切さを訴えた。

食育に関するイベントは初参加も、生徒からは「今後の参考にしたい」と感謝の声が多く届いた。脳トレに関するライフキネティック公認トレーナーの資格も持つ横野氏は「運動をしている人だけでなく、食事をしっかり取って脳が活性化されれば集中力も上がる。僕の話を聞いて、１人でも意識が変わってくれれば」とメッセージを送った。（砂田 秀人）