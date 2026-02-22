◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ３―０フィリーズ（２１日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地にある本拠地球場でオープン戦の初戦となったフィリーズ戦に「６番・三塁」で先発出場。２打数無安打の“デビュー”となった。メジャー通算２０勝の右腕ウィルソンと対戦し、第１打席は遊ゴロ、第２打席は救援右腕ラザールから三ゴロ。５回の守備から交代した。守備機会は２度あり、軽快なランニングスローも披露した。次戦は２３日（同２４日）に本拠でのメッツ戦に出場予定だ。

メジャーリーガー・岡本が“デビュー”した。本拠地でのオープン戦初戦。初打席は２回先頭だ。場内アナウンスが期待の新人を紹介すると、客席から大歓声がわき起こった。

「試合を楽しもうと思ってました。やっぱりちょっと力みましたし、緊張しましたね」

カウント１―１からの３球目、メジャー通算２０勝の右腕ウィルソンの外寄りカットボールをスイングも、遊撃への緩いゴロ。第２打席は昨年３６試合登板の救援右腕ラザールと対戦。カウント１―０からの２球目、カットボールで三ゴロとなった。初安打はお預けとなったが、この日の全５球のうちストライクゾーンに来た全３球をスイング。内角と高め２つのボール球をしっかり見極め、積極性の中にも選球眼の良さを証明した。

「いつも自分が春先にやることと同じことができて、安心しました。ここから修正して、やっていきたい。（ボールの見え方は）悪くなかったです。打つべき球にスイングを仕掛けていけた。あとは捉える、捉えないという精度を上げていきたい」と内容に手応え。ピッチクロック採用のメジャーでは、２打席とも登場曲「希望の轍」（サザンオールスターズ）がイントロ部分のみ。歌詞が始まる前に終わるテンポとなったが、「そこはあまり気にならなかった」と語った。

三塁の守備では２回無死一塁、マルシャンの緩いゴロに反応よく飛び出してランニングスロー。軽快な身のこなしでファンをわかせた。「ポジショニングも確認しながらやってましたし、４イニングでしたけど、１試合分ぐらい神経使いました」と、充実感をにじませた。

ルーキーならではの体験もあった。試合直前のボール回しで「俺、そういえば聞いてなかったなと思って。これ、俺が返すのか、っていう（笑）」。ブ軍のボール回しの順番に戸惑う初々しさも。初めてサイン伝達機器のピッチコム装置を帽子に付けるもボリュームが大きすぎて調整し直すなど、発見することは多かった。

「まずは元気に試合に出られたということが、一番良かったことと思いますし、その中で守備機会もありましたし、打てませんでしたけど、これがスタートなんだというふうに（思う）。ここが全てではない。ここからのスタートなので、頑張っていきたい。いろいろなことがあるでしょうけど、頑張りたいなと思います」

日米メディアに対応し、「頑張りたい」と４度繰り返した。４年総額６０００万ドル（約９４億円＝契約当時のレート）の期待は大きいが、日本人内野手の本当のチャレンジはこれから。大きな夢を掲げて、岡本がスタート地点に立った。