おじいちゃんが死んだ日、おばあちゃんは泣かなかった。唐田えりかが過ごす祖母との日々

女優・唐田えりかさんの連載「面影」第10回。

連載初回で綴られたおじいちゃんが亡くなってから一年の今回は、「一度も泣いているところを見たことがなかった」というおばあちゃんについて。

愛すること、愛されることのどうしようもない暖かさが真っ直ぐに綴られます。

写真は前回に引き続き、写真家の濱田英明さんに北海道で撮影していただきました。

祖父が亡くなって、祖母のことを考えた

祖父が死んでから一年が過ぎた。

この一年、祖父のことを考えない日は一日たりともなかった。人が死ぬということは、その人が、すっかり、綺麗に、居なくなるということなんだと分かった。

日常から、祖父は、丸ごと消えた。

実家には祖父の生活音が沢山あったが、その音たちが鳴ることは無くなった。

それでも、まだ死を受け入れられたのかは分からない。だが、死ぬということが当然に起こるのが現実であり、未来なのだと。

悲しくなるくらい、それを痛感する一年だった。

そして同時に祖母のことを考える日々でもあった。私がこれだけ辛いのだから、祖母はもっとだろう、と。

泣かなかった祖母

私は祖母が泣いているところを一度も見たことがなかった。

祖父の死を見届けたときも、祖母は涙を流さず茫然としていた。あまりにも突然の出来事だったので、私は人目も憚らず病院で泣き叫び取り乱していた。大きな声で叫べば、祖父に聞こえて目を覚ますのではないかと思ったが、それは叶わなかった。

姉に「うるさい、落ち着け」と言われて、やっと自分が取り乱していたことに気付いた。

何をしていても、話していても、一人でいても、一人じゃなくても、ずっと涙は止まらなかった。そんな中でも、祖母はじっとしていた。

その日から3日

火葬までの数日間、私たちは霊安室に通った。

それぞれ祖父に伝えたかったことも、伝えたいことも、沢山あるはずなのに、いくら家族でも人前となると、恥ずかしさや聞かれたくない思いがあった。だから、霊安室に一人ずつ入ろうということになった。

私が話し終え、次の番だった祖母を呼び、祖母はゆっくりと私の方に来た。扉を開け、こちらを振り向き、扉を閉めながら、祖母の表情が動き始めたと同時に扉は閉まった。その瞬間、祖母は中で泣き叫んだ。

あのとき、祖父が死んでから３日が経っていた。祖母は涙を流さず、表情も動かず、焦点も合わない目をしていた。感情を失ったその様は、私でもどうしていいのか正直分からなかった。

だが、祖母はやっと泣いた。泣き叫ぶ声を聞いたのは扉の前にいた私だけだった。祖母のあんな声を聞いてしまった私は、「おじいちゃん、何で死んでしまったんだよ」とつくづく思った。

言葉もぐちゃぐちゃになりながら、祖父の名前を何度も呼んでいた。あまりにも辛くて扉の前で待っていられなかった私は、少し離れて祖母を待った。しばらくして出てきた祖母は、その日から涙が止まらなくなった。

祖母から教わったこと

祖母が泣くようになって、私はなんだかとても安心した。泣くこともできなかったら、もっとやるせないだろうと思った。

泣くことが大事だということを、私は祖母から教わった。

小学生時代に嫌なことがあったまま帰宅したことがあった。すぐに習い事の書道教室に行かなければならなかったのだが、玄関で靴を履きいざ出発となったとき、座ったまま膝に顔を埋めたまま動けなくなってしまった。

母子家庭で母は仕事で忙しいので、母に迷惑はかけちゃいけない！という暗黙のルールが三姉妹の中であったので、祖母に話すことにも躊躇いがあったが、私はそこでそのルールを破ってしまった。

「学校で嫌なことがあったから、書道教室にも行きたくない」と祖母に顔を膝に埋めたまま伝えた。なんて言うのだろうか、早く行けと連れて行かれるだろう、やだやだやだ！と内心思っていた。

泣くことは、感情の整理

すると祖母は、「悲しいなら、泣いてしまいなさい」と言った。

祖母はそのまま私の横に座り、真っ直ぐ前を見ていた。私はそのまま全身の力が抜け、ぼろぼろ涙が溢れてきた。こんなことがあって、ムカついて悲しくて、なんなん！あーーー！という感情を私は祖母にぶつけた。足も地団駄を踏みながら泣いたあと、あまりにもスッキリした私は、「早く書道教室に送って」とケロッと自ら言っていた。

泣くことは悪いことではなく、感情の整理になるのだということを私はあのときに学んだ。

