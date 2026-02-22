【著者インタビュー】酒井順子さん／『ひのえうまに生まれて 300年の呪いを解く』／新潮社／1815円

【本の内容】

《六十年前、昭和の丙午において若い夫婦は、何をどう恐れて、出産を回避しようとしたのか。同じようなことが、令和の丙午でも見られるのか。過去に遡り、未来を思いながら、丙午という謎の現象を追っていきたい》（「第一章 丙午に生まれて」より）。1966年に生まれ、60年に1度訪れる「丙午」の今年、つまり還暦を迎える酒井さんが、「丙午生まれの女は男を食い殺す」という俗信が生まれた源流、そして広がっていった理由まで分け入っていく。知的興奮を覚えること請け合いのエッセイ集。

捨てる神（＝漱石）あれば、拾う神（＝川端）ですね

十干と十二支を組み合わせ、60の周期で年や日を数える数え方は、古代中国で生まれ日本に伝わった。その組み合わせのひとつがひのえうま（丙午）で、前回のひのえうまから数えて60年目にあたるのが今年、2026年である。

ひのえうまの年に生まれた女の子は、夫を殺し家を滅ぼす。根拠のない言い伝えがまことしやかに語られ、あろうことか全国的な産み控えが起きたのが前回の1966年のことである。

出生率のグラフを見ると、たしかにこの年に生まれた子供の数は前年と比べ25％も減少し、次の年にはV字回復している。近代化が進み、高度経済成長を謳歌する日本で、ひのえうまの出産を避ける人は本当に多かった。

著者の酒井順子さんは、この年1966年の生まれである。自分の生まれた年に出生率が下がったことはもちろん知っていたが、ひのえうまだからと嫌な思いをしたり、不利益をこうむったりしたことはなかったそうだ。

「『負け犬の遠吠え』という独身女性の本を書いたときも、ひのえうまのことはまったく忘れていました。たぶん、そのころの私は明治のひのえうまの年の結婚差別がそれほどひどかったことを知らず、自分の身にも降りかかってくる可能性を考えたこともなかったと思います」

明治のひのえうま生まれの女性への結婚差別はかなり激しかったようで、酒井さんの友人にも、おばあさんは初婚だけど相手は子持ちの再婚というような、おそらくひのえうまゆえの結婚事情なのだろうという話を聞いたこともある。

俗信がここまで広がった背景には、八百屋お七の物語があった。

江戸時代の天和3（1683）年に、恋人に会いたい一心で放火し、死罪になったお七という少女がいた。そのお七が、寛文6（1666）年ひのえうまの生まれだとされる。

陰陽五行説では「丙」も「午」も火の気が強いとされ、「丙午の女は男を食い殺す」だの、「丙午の年には火事が多い」といった話がここから広まることになった。

本では、昭和のひのえうまの前後に何が起きていたのかから書き起こし、60年ずつ時間を遡って、この「最強の迷信」の実像に迫っていく。

文学作品の中にもひのえうまは描かれている。たとえば明治の文豪夏目漱石は、新聞に連載した小説『虞美人草』の中で、ひのえうま生まれの気の強いヒロイン藤尾をひどい目に遭わせている。

一方、昭和の文豪川端康成のように「丙午の娘讃」という好意的な文章を書いている作家もいる。ひのえうまバッシングのひどさを見てのことだろう。

「捨てる神あれば拾う神あり、ですね」と酒井さん。

徳川家に降嫁した皇女和宮も弘化3（1846）年の丙午の生まれで、生まれ年を変える「歳替」という儀式をしてから嫁いだそうだ。

小説誌に連載するにあたり、国会図書館で古い新聞を検索し、ひのえうまの年の事件やひのえうまの生まれの女性がどんな風に報じられているかを丹念に調べていった。

酒井さんが発掘した事件のひとつに明治の「大連事件」がある。人妻と交際していた男性が殺され、殺したのが彼女の別の交際相手だとわかった。人妻がひのえうまの生まれだったこともあり、「有閑夫人の桃色遊戯」などと新聞雑誌で煽情的に報じられた。こうした事件も、ひのえうまの迷信を強化したことだろう。

「ネズミは多産だから子の年に結婚すると良い、みたいな言い伝えは明治ぐらいまではあったけど昭和には残りませんでした。ひのえうまだけが残った。お七のキャラクターが強くて文楽や歌舞伎にもなったのと、ひのえうまが火事と結びつけられて、印象に残りやすかったというのもあるでしょうね。

女が強くて男を不幸にするという言い伝えは迷信の力を借りたミソジニー（女嫌い）でもあって、お七みたいな恋愛にアグレッシブな女性を抑えつけておきたい気持ちがいかに男性の中で強かったかということでもあります。そしてそれは昨日今日始まったことではないんだということです」

今後もふとしたころで熾火に火がつくかもしれない

ひのえうま生まれの女性は、スケープゴートならぬスケープホース（うま）にされたと酒井さんは分析する。

「いいことよりも悪いことや、誰かをいじめる言い伝えのほうが残りやすいのではないでしょうか。（ひのえ）うまをいじめることによって、他の多くの女性たちに、『女は強くなってはいけないのだ』と思わせようとした」

令和の今年は、さすがにひのえうまの俗信を信じる人はいないだろう。ひのえうまという年の数え方自体、知られていなさそうで、私たちは迷信がついに消え去る瞬間に立ち会うのかもしれない。

「さすがに出産を控える人もいないだろうし、産むなっていう周囲の人もいないと思います。少子化の流れの中で、何をやろうと日本の出生数は減り続けるでしょう。

とはいえ迷信を信じる気持ちが完全になくなったわけじゃなくて、たとえば私は今年厄年ですけど、『厄払いに行ったほうがいいのか』と、何の科学的根拠もないのに思ったりします。ひのえうまについても、このまま何もなければいいけど、ふとしたことで熾火に火がつくこともないわけではないような気もします」

【プロフィール】

酒井順子（さかい・じゅんこ）／1966年東京都生まれ。高校時代より雑誌「オリーブ」に寄稿し、大学卒業後、広告会社勤務を経てエッセイ執筆に専念。日本の女の生き方・考え方をテーマに据え、2003年に刊行した『負け犬の遠吠え』はベストセラーになり、講談社エッセイ賞・婦人公論文芸賞を受賞。古典作品にまつわる著書も多く、『枕草子』の現代語訳も手掛ける。近著に『日本エッセイ小史 人はなぜエッセイを書くのか』『消費される階級』『松本清張の女たち』など。

