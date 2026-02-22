ドジャース・山本由伸投手（２７）が２１日（日本時間２２日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に先発し、２回途中で３０球を投げ、３安打２失点（自責１）で降板した。

３点のリードをもらって迎えた初回は、先頭のネトから低めのツーシームで見逃し三振を奪うと、続くシャヌエルをスライダーで二ゴロ。２アウトからモンカダをスプリットで空振り三振を奪った。全く危なげのない１２球で初球を終えた。

９点をリードした２回は先頭のソレアに左翼への二塁打を許すと、続くアデルの左翼への大飛球をＴ・ヘルナンデスが落球（記録は失策）して１点を失った。１死二塁からオハピーに左前安打、ムーアに右前安打。１死一、二塁となって続く打者を右飛に打ち取って２死一、三塁となってマウンドを降りた。

山本は「初めての試合だったので、試合での感覚だったり、投げて戻ってくるものあるかなと思いながらマウンドに上がった」と振り返った。

ロバーツ監督は試合前にこの日の試合がＷＢＣ前最初で最後の登板になることを何度も明言していたが「しっかり集中して初回に入れましたし、最後マウンドを降りる特に監督に『グッドラック』と言われましたけど、もう１試合あるので、しっかり練習して頑張りたいと思います」と明かした。

ロバーツ監督の勘違いだったようで、「最初何の話をしているか分からなかった。これが最後だと思っているのかなと」と笑っていた。次回は２７日の敵地・ジャイアンツ戦に登板し、その後帰国して侍ジャパンに合流する見込みだ。