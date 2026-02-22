砂糖も生クリームも使わないのに絶品の「いちごスイーツ」お鍋ひとつで簡単に作れる裏技レシピ

春のフルーツの代表格、いちご。真っ赤で華やかな見た目と甘酸っぱい味わいが魅力で、スーパーの店頭に並び始めると春の訪れを感じます。そのまま食べるのもいいですが、ケーキやパフェ、大福、タルトなど、さまざまなスイーツで味わうのも楽しみでもありますよね。そこで今回は、いちごをたっぷり使ったお手軽スイーツを、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）に教えてもらいました。

今回ご紹介するレシピでは、お菓子作りの材料の定番ともいえる、砂糖も生クリームも卵も使いません。あるものを代用して、程よい甘みとコクのある絶品スイーツを作ります。見た目も華やかな仕上がりなので、ひな祭りや卒入学のお祝いなどにもおすすめです。

スイーツにすると魅力がアップするいちご

旬ということもありますが、春が近づいてくると自然といちごを手に取る回数がぐんと増えます。真っ赤でつやつやしたかわいい姿は見るだけで、なんだか心がゆるむから不思議ですよね。そのまま食べても美味しいですが、スイーツに変身させるとより美味しく、見た目も華やかになり、特に暖かくなってくるとひんやり系のスイーツも恋しくなります。

ひんやりスイーツといえば、ゼリー、プリン、ムース、ババロア、パンナコッタなどいろいろありますが、どこか似ているようで味わいも作り方も違うこの子たち。たとえば、プリンは卵で固めるのが基本。ババロアやムースは泡立てたり、卵や生クリームを使ったりと、少し手間がかかります。一方、イタリア発祥のパンナコッタは、生クリームや牛乳を煮てゼラチンで固めたものという、とてもシンプルなお菓子。

今回ご紹介するのは、そんなパンナコッタに限りなく近いいちごスイーツです。だけど、生クリームも砂糖も使いません。さらに卵も使わず、面倒な泡立てもなし！

代わりに使うのは、なんとバニラアイス。私がまだ学生で、お小遣いを使ってお菓子作りをしていた頃、生クリームは高くてなかなか手が出ず、代わりに何か代用できるものはないかなと行き着いたのがバニラアイスでした。この頃は若さもあり、アイデアがどんどん生み出されていた気がします（笑）。

バニラアイスには、ミルクも砂糖もバニラの香りもバランスよく入っています。すごく繊細なスイーツでない限りは、乳脂肪の高いアイスクリームを使えば、生クリームと代わりない仕上がりにすることができます。牛乳と一緒に温めて溶かすだけで、驚くほど簡単に美味しいベースが完成します。

すでに砂糖も加わっているので、程よい甘さやコクもこれひとつで整うから失敗知らず。コンビニでも購入できますし、お菓子作りのハードルを下げたいときにもぴったりです。

今回はそのベースにたっぷりのいちごを加えます。刻んでも潰してもOK。果肉感を残せばジューシーに、しっかり潰せばなめらかに仕上がり、ほんのりピンクに染まるととってもかわいいスイーツになります。

口に入れると、ひんやり、とろりと滑らかで、いちごの甘酸っぱさとミルクのやさしさが口いっぱいにふわっと広がります。お鍋ひとつで完成するので洗い物も少なく、ちょっとした隙間時間に作ることのできる春スイーツ、ぜひお試しください。

いちごのパンナコッタ風の作り方

〈材料〉エンゼル型18cm分 ※今回はエンゼル型で作っていますがプラスチック容器やガラスのカップなどお好みの型でOKです。

・牛乳 200ml

・バニラアイス 2個（計240ml）

・いちご 約180g

・粉ゼラチン 10g

・（お好みで）ホイップクリーム 適宜

〈作り方〉

【下準備】粉ゼラチンを大さじ3の水でふやかしておく。

【1】小鍋にバニラアイスと牛乳を入れてアイスを溶かしながら中火で温める。

【2】その間にいちごを刻むか軽く潰して細かくしておく。

【3】【1】に【2】のいちごを入れ、沸騰寸前まで温めて火を止める。

【4】ふやかしておいたゼラチンをレンジ500wで20秒ほど加熱してから鍋に加えて混ぜ合わせる。

【5】型に生地を流し込み、粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やして出来上がり。お好みでホイップクリームといちごを添えて召し上がれ。

そのままの素朴さが個人的には好きですが、お好みでホイップクリームを添えれば、ちょっとしたおもてなしにも。ぜひお試しください。

