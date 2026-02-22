わざわざ猫が「洗濯物の山」の上で寝る理由。気持ちいいだけじゃない、猫を不安にさせる「洗濯物」に潜むもの

「猫はこたつで丸くなる」とはよく歌ったものだが、こたつや温かいストーブの前、家の中の日差しの差し込むところは、たいてい猫のほうが先に来て、陣取っている。が、ときにその場所が、取り込んだばかりの洗濯物の上であることもある。

外が寒くなる前に、と急いで取り入れた洗濯物。ちょっと目を離した、その隙に、ふわりと積み上げた山のてっぺんで、もう丸くなっている猫。いそいそと上がり込み、満足そうに眠りにつく姿は確かにかわいいのだが、中にはわざわざ体をこすりつけたり、タオルや靴下で爪とぎをする子も……。

自分専用のベッドだってあるのに、なぜ、わざわざ洗濯物に上がるのだろう。

猫と暮らしている人が感じる素朴な疑問を、東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生に訊いてみた。

行動治療学を専門に、獣医師、ペットライフアドバイザーとして、ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案を行う高倉はるか先生の連載。今月は、わざわざ洗濯物の上を選んで、寝ているように見える飼い猫の気持ちを解説いただいた。

洗濯物がいつも同じ場所にある場合

猫が上がって寝るという洗濯物の山、それはいつも同じ場所にありますか？

取り込んだ洗濯物が置かれている場所が毎回同じというなら、猫にとってそれはもはや「洗濯物」ではなく、「そこに現れるベッド」。猫は環境の変化に敏感ですが、同時に、繰り返されるパターンを学び、覚えてしまう動物だからです。

いつもの場所に、いつものタイミングで、ふかふかの山が出現する。しかも日光に当たって、ほんのり温かい。洗濯物の山は十分、魅力的な寝床になります。とくに、お天気に恵まれた日のタオルやフリースは、ふんわりぽかぽかと温かく、猫でなくても、包まれたくなります。つまり「気持ちがいいから乗る」という、とてもシンプルな理由から。

ただ、全部が全部、そうではない場合もあります。

洗剤や柔軟剤の匂いがついているか

洗濯物には、洗剤や柔軟剤の匂いがついていたりします。私たちにとっては清潔で心地よい香りでも、猫にとっては「いつもと違う匂い」です。無香料のものさえ、猫が親しんだ家族のにおいを消してしまいます。

猫や犬は、人よりもずっと嗅覚に頼る生き物なので、自分の縄張りの中に、見慣れない匂いが入り込むと、違和感を覚えます。

ここでいう縄張りとは、いわゆるテリトリーのこと。猫は単独行動を基本とする動物なので、自分の生活圏をとても大事にしており、室内飼いの猫なら、自分が入る部屋はすべて、自分のテリトリーだと認識しています。

そのテリトリーの中に、「いつもと違う匂い」を感じると、「なぜ、私の縄張りに見知らぬものが？」という小さな不安が生まれます。そんな時に見られるのが、体をこすりつけたり、爪を研ぐしぐさです。

「知っているものに変えたい」

猫は、洗濯物に自分の体の匂いをつける＝マーキングをしているのです。爪を研いでいるようなしぐさは、猫の足の裏に、匂いの分泌腺があるため。分泌腺というのは、匂い物質を出す器官のことで、足の裏だけでなく、鼻の周りや頬、額にもあります。

人の足や椅子の脚に顔をこすりつけたり、壁の角に頭を押し当てたりしますよね。あれも、マーキングのひとつです。

「見知らぬ匂い」に対して不安になっている時、「知らない匂い」に自分の匂いを重ねることで、それを“知っているもの”に変えようと、洗濯物の上で爪を研ぐようなしぐさでマーキングをする。そうやって、不安をもたらす違和感を慣らしていっているのです。

猫は個体差が大きく、性格も本当に様々です。とても怖がりで、他の匂いに敏感な子もいる一方で、中には、とても好奇心旺盛な猫もいます。見慣れないものや、いつもと違う匂いに、「なんだろう」と興味津々で近づくこともあります。

とはいえ、最終的には自分の匂いをつけることが多いです。やはり「自分の知っているもの」にしておきたい。それはもう、動物の習性のようなものなのでしょう。

動物に仕返しなどという感情はない

より神経質で怖がりな猫の場合は、強い匂いに大きな不安や緊張を感じることもあります。たとえば、来客が脱いだ上着を部屋の隅に置いたとき。これまで嗅いだことのない匂いに強く反応し、緊張や不快感、不安などを強く感じて、排尿してしまうこともあります。また、不安や緊張を和らげるために尿をかけて自分のニオイをつけることもあります。

誤解してほしくないのは、これは嫌がらせではないということ。猫も犬も、動物には、「わざと嫌がることをやって、不快にしてやろう」なんていう気持ちは一切ありません。よく留守番させられた犬が、腹立ちまぎれにソファやクッションを食いちぎったとか、家具におしっこをかけた、などというコメントを見かけますが、これらは「わざと」ではなく、分離不安など、不安や緊張、ストレスで否応なくやってしまったこと。

仕返しなどという感情ではなく、緊張が高まりすぎた結果の生理的な反応です。軽いパニックになっていることもあり、帰宅して叱っても意味がありません。

その点、洗濯物はそこまで強い違和感を伴わないことが多い。「いつもと少し違うけれど、まあ大丈夫そう」そう思える程度の違和感だからこそ、上に乗って寝るという行動になるのだと思います。

◇あたたかい洗濯物の上で寝たいという猫の気持ちはわかりやすいが、「恐れ」や「不安」から「自分の匂いをつけたい」という猫もいるという。自分の匂いをつけることで、不安が抑えられ、安心できるのだ。

だが、猫が匂いをつける相手は、洗濯物に留まらない。時には、ちょっと苦手な家族の足にまで匂いをつけようとするのはなぜなのか。後編「甘えるので撫でようとしたら逃げる猫。『好き嫌いだけでは決められない』猫にとっての重要なもうひとつの要素」で詳しくお伝えする。

【後編】甘えるので撫でようとしたら逃げる猫。「好き嫌いだけでは決められない」猫にとっての重要なもうひとつの要素