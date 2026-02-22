「いい加減にしてよ」ぐずる子どもに机をたたき怒鳴る母親。その現場を見て「大丈夫」と夜廻り猫が言った理由

「泣く子はいねが、泣いてる子はいねが」

深谷かほるさんによる漫画『夜廻り猫』は、夜の街を歩き涙の匂いを探し、その主である人や猫、犬に寄り添う猫・遠藤平蔵を主人公にした物語だ。

いじめや貧困、孤独、家庭の問題など、現実に起こる問題を取り上げたテーマに共感する人たちが多く、XなどのSNSやブックレビューでも「読むたびに救われる」「平蔵の言葉に何度も泣いた」といった声が絶えない。

今回は子育てに疲れ果て、途方に暮れていた女性のエピソードを紹介する。

泣き止まない子ども

いつものように夜の街で「泣く子」を探していた夜廻り猫・遠藤平蔵。

「むっ」

「無茶苦茶涙の匂い！」

この日はいつも以上に強い涙の匂いを嗅ぎつけた様子。急いで向かった先には、食事中の母親と子どもの姿が。

ぐずり、泣きわめきながら食卓の食事や飲み物を払いのける小さな子ども。そしてその状況に耐えきれず、机をバンっと叩いて怒鳴る母親。

「いい加減にしてよー」

それでも子どもは「イヤッ イヤー」と泣き叫び続ける。収まる気配は微塵もない。

女性がなす術もなく、食べ物や飲み物が散乱した床に突っ伏し、泣き崩れてしまう。そこへ平蔵が窓から近づき、声をかけた。

「もし……」

果たして平蔵は、育児に疲れ切ったこの母親を救い出すことができるのだろうか。

301話「九つまで」

『夜廻り猫』©︎深谷かほる／講談社

小さいのに腹が立つ

子どもは床に寝転んで手足をばたつかせ、泣き続けている。その声を聞きながら、母親はあふれる涙を止めることもできず、平蔵に打ち明ける。

「相手は小さいのに腹が立って腹が立って」

「私 親になる資格ないー！」

子育てに自信を失いかけている母親に、平蔵はゆっくりと丁寧に、そして心に届くようにと話しかける。

「昔 お年寄りは言いました

『ツがつくうちは神様と同じ』」

「子供の年が一つ 二つ……九つまでは

人間の尺度で怒るなということです」

「……」

母親は黙ったまま。

そんなことは分かりきっている、とでも言いたげな表情だ。母親なら誰もが経験したことがあるのではないだろうか。頭では理解しているのに、できないからこそ苦しいのだ。

すると、平蔵はさらに言葉を続けた。

「そんな言葉があるということは……」

「昔からみんな子供に腹を立てて来たということです」

そして平蔵は、にっこり微笑みながら母親に声をかけた。

「だいじょうぶ。」

“私がどこかおかしいのではないか”

“愛情が足りないのではないか”

“母親失格かもしれない…”

自分を責め続けてきた母親に、平蔵は責めることもなく、そして慰めるでもなく、ただ肯定したのだ。

まだ小さな子供に怒鳴ってしまったこと。「母」であるがゆえの苦悩に寄り添ったのだ。

「わー」

先ほどとは比べものにならないほど、大声で泣き出す母親。ずっと我慢してきたものがあふれ出した。その声に驚いたのか、子どもは泣きやみ、キョトンとした表情で母親を見つめる。

「うわー」

「うわー」

母親が泣き止む気配は微塵もない。

「大丈夫」

何かに自信を失いかけた時、人はどんな言葉で救われるのだろう。

的確なアドバイスや「頑張れ」という励ましで救われることもあるだろう。しかし、すでに必死で頑張ってきた人にとっては、その言葉がさらに心を追い詰めてしまう可能性があることも否めない。

「昔 お年寄りは言いました

『ツがつくうちは神様と同じ』」

「子供の年が一つ 二つ……九つまでは

人間の尺度で怒るなということです」

きっと昔の人の言葉だけでは、彼女の心にまで届かなかったかもしれない。

「昔からみんな子供に腹を立てて来たということです」

「だいじょうぶ。」

みんな同じだと平蔵は伝えたかったのだろう。

懸命に子育てと向き合ってきた日々の努力、そして思わず怒鳴ってしまった態度のすべてを肯定してもらえたからこそ、ようやく母親は泣くことができたのではないだろうか。

その夜、家の窓の外に響くのは、いつもとは違う主の泣き声。

しかしそれは決して途方に暮れたものではなく、張り詰めていた思いから解放された泣き声だった。きっと母親は、少し軽くなった心で朝を迎えるに違いない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、旧Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

