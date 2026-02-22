癒しと家族の一員としての存在感で、ペット需要は根強い。だが、動物病院を取り巻く環境は、ここにきて大きく変化していることがわかった。

動物病院は、これまで倒産が少ない業種の1つだった。だが、コロナ禍が落ち着いた2024年度から状況が一変。飼い主のシビアな目による競争激化や高度化する医療機器への投資負担で業績が悪化、獣医師の高齢化や人手不足も深刻化している。2025年度（4-1月）は10カ月間で8件の倒産が発生し、2年連続で過去最多を更新した。

診察や治療技術の向上で、犬や猫の平均寿命も伸びている。一方で、利用者の知識と要求も高まり、専門的な医療機器を揃えた動物病院も台頭し、競争は激しさを増している。





動物病院 過去30年で最多

動物病院（獣医業）の倒産は、少ないことで知られる。1996年度〜2023年度の28年間で、最多は2012年の3件。ほとんど年間0件や1件という状況だった。

これは地域に根ざした動物病院が、お馴染みさんを相手に手堅く経営地盤を固めていたことが背景にある。だが、ペット人気が盛り上がると、新しい高度な医療機器を備えた動物病院が増えてきた。

また、ペット保険の普及で、本格的な検査や治療ニーズが高まり、動物病院もその対応策として高度な医療機器の導入を迫られ、投資負担が重くなっている。

さらに、獣医師や看護師などスタッフの人手不足も問題だ。2024年度は5件のうち2件、2025年度は8件のうち3件が、人手不足が影響した倒産だった。

他の動物病院に飼い主が流れた売上不振、高度医療機器の導入に収入が追い付かない。そして、終わりのない人手不足。動物病院の経営は、かつての安穏とした時代から激変している。



ペットは家族の一員である。一緒に長く生きるための定期的な健康診断、そして病気になると少しでも負担（苦痛）のない治療をしてあげたい。それは親心だろう。病気になると専門的な技術を持つ医師と高度な医療機器で、助からなかった命も回復することも可能なった。

これまでは家から近い病院が選ばれたが、いまは深夜でも診察する病院、技術や信頼感のある病院の複数通院も珍しくない。それだけ飼い主も動物病院を見る目が厳しくなっている。ペットは可愛くても、飼い主の目はシビアだ。