【今週の運勢】2月23日（月）〜3月1日（日）の運勢第1位は魚座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 2月23日（月）〜3月1日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★魚座

運勢第1位！ 不要な情熱の残骸を捨て、「空っぽの美学」を楽しむ週。あなたの内側をキレイに掃き清めてくれる星模様。器を空にすればするほど、そこへ純度の高い「未来の希望」が流れ込みます。我慢していた涙や言葉は、アートに変えて放出を。

第2位★射手座

運勢第2位！ 「思考の断捨離」を行い、精神的な次元を引き上げる週。目先のトラブルに一喜一憂せず、視座を一段高くするイメージでいきましょう。たまったネガティブな感情は、ジャーナリングで紙に書き出して吐き出してしまって。体を動かすのもオススメです。

第3位★乙女座

運勢第3位！ あなたの「繊細な献身」が、周囲を救う光となる週です。日常の些細な作業を「祈り」のように丁寧に行ってみて。あなたが整えた環境が、関わる人すべての心を癒やし、感謝の連鎖となってあなたのもとへ返ってきます。幸せを自分の半径3mから広げていくイメージで生活してみて。

第4位★牡羊座

内にこもって精神を研ぎ澄ます「静かな脱皮」の週です。今週の星回りは、あなたに目に見えない場所での奉仕や整理を促します。不要な人間関係を見直し、心に静寂のスペースを作ることで、本当に守るべき絆が自然と引き寄せられてくるはずです。

第5位★蠍座

「心の深淵」を誰かと共有することで、救いを得られる週。1人で抱え込まず、信頼できる人にだけ、あなたの「真実」を話してみて。あなたの告白が相手の救いにもなる、深い癒やしの交換が起こります。秘密を共有した先に、真の絆が確立されていきそう。

第6位★水瓶座

「自分自身のアップデート」を最優先して。周囲への配慮で自分を後回しにするのは禁物です。「自分への慈愛」に時間を使い、心身を徹底的にメンテナンスしましょう。あなたがエネルギーに満ちあふれることで、周囲も自然と活気づいていきます。

第7位★天秤座

「バランスの破壊と再生」が起こる週。周囲の期待に応え続けるのをやめ、自分の内なる衝動に従ってみて。あなたが「我慢」を捨てることで、より健全な形に整います。退屈な平穏を壊す勇気を持ったとき、本気で笑い合える真の仲間に出会えるはず。

第8位★獅子座

「プライドを慈愛に変える」ことがテーマです。自分が注目を浴びることよりも、誰かの才能を引き立てる「演出家」として動いてみて。あなたの度量の広さを際立たせます。周囲を輝かせることで、結果的にあなたが王座に相応しいと認められそうです。

第9位★山羊座

「安心の再設計」を行う週です。家族や気の合う友人との絆をメンテナンスして。無理な背伸びはやめ、今の自分に相応しい「等身大の幸せ」を定義し直しましょう。居場所が整うことで、外の世界で戦うためのエネルギーが内側から湧き上がります。

第10位★蟹座

長年抱えてきた「情のしがらみ」をほぐし、クリーンアップを行うのがオススメな週です。あなたの心の曇りを取り除きます。面倒な手続きや対人関係の整理を後回しにせず、今すぐ着手して。身軽になった瞬間に、新しい時代の追い風が吹き始めるのを感じるはず。

第11位★双子座

「知恵を共有する」がキーワード。特に「志を同じくする仲間」との出会いや交流が、あなたの世界を広げる週です。周りがあなたを既存の窮屈なルールから解放してくれるので、呼吸がしやすくなりそう。未完成のままで構いません。あなたの持つアイデアを外の世界へ提示し、周囲との化学反応を楽しんで。

第12位★牡牛座

「社会的な役割」という仮面を脱ぎ捨て、魂の素顔に戻る週です。打算を超えた純粋な善意が周囲を動かします。自分を律し、独自の美学を貫く姿勢こそが、来月にかけていい助走に。本当に心が欲していることに矢印を向けてみて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

