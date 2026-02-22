ÂçÃ«æÆÊ¿OPÀï½éÀï¤Ï1°ÂÂÇ¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÂÇµå¤¬½±¤¤°ì½Ö¥Ò¥ä¥ê...Í³¿¤Ï2²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Áê¼ê¤Ë¥É·³ÂçÎÌ2·åÆÀÅÀ
¢£MLB¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹vs¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¡¢3·î5Æü¤Ë³«Ëë ¡ª ÆüËÜ¤Î½éÀï¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÂæÏÑÀï
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î³«ËëÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£4²ó¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢½éÀï¤Ï3ÂÇÀÊ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¡£º£Ç¯¤Ï3·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ÂÀï¤ËÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½é½Ð¾ì¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¡Ê3·î1Æü¡Ë¤Ç¡¢²Ö´¬Åì¹â¤ÎÀèÇÚ¡¦µÆÃÓÍºÀ±¤«¤éÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïºòµ¨10¾¡¤Î¸µÆ±Î½J.¥½¥ê¥¢¡¼¥Î¡Ê27¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2µåÏ¢Â³¤Ç¸«Á÷¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¡£Â³¤¯4µåÌÜ¡¢160.2Ò¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤ê¤Ì¤¯¤È¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤Ç¹â¤¯¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ø¡£ÂçÃ«¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢º£µ¨¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÂÇÀÊ¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡Èº£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¡É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2ÈÖT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê33¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï»°ÎÝ¤Ø¡£
2»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ê27¡Ë¤¬»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ò¤«¤¹¤á¡¢°ì½Ö¥ì¥Õ¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬¶Ã¤¤¤Æ¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÂçÃ«¤ÈT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬À¸´Ô¤·¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢M.¥Õ¥¡¥ê¥¹¡Ê25¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢½éµå¤«¤é¶¯¿¶¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢3µåÌÜ¤ÏÄ¾µå¤Ï¶õ¿¶¤ê¡£¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¡¢Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ÏA.¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê25¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¡¢2»àËþÎÝ¤«¤éZ.¥¨¥¢¥Ï¥ë¥È¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢6ÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¡£2»àÆó¡¦»°ÎÝ¤ÇÁá¤¯¤âÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¡¢¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
10-2¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï4²ó¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢½éÀï¤Ï3ÂÇÀÊ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸¤¯WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¡¢2²óÅÓÃæ¤Ç¸òÂå¡£1²ó⅔¤Î30µå¤òÅê¤²¡¢Ã¥»°¿¶3¡¢Èï°ÂÂÇ3¤Î2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÌÀÂçÁ°,
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
ÌÀ¼£Âç³Ø,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
À¸²Ö,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÇÛÀþ,
°æ¤ÎÆ¬Àþ