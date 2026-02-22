◇オープン戦 ドジャース―エンゼルス（2026年2月21日 アリゾナ州テンピ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦に先発。1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を記録するなど、順調な調整ぶりをうかがわせた。

初回先頭のネトに対し、いきなりピッチクロック違反で1ボールをとられたが、フルカウントからシンカーで空振り三振。初回はわずか12球で3者凡退と最高の立ち上がりを見せた。2回は先頭のソレアに左翼線二塁打され、続くアデルの左翼フェンス付近の飛球は左翼のテオスカー・ヘルナンデスがグラブに落とす落球（記録は失策）で失点。さらに1死二塁から連打を浴び、2点目を失った。2死をとったところで球数が30球に到達して降板した。

失点こそしたが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）、そしてその先にある3連覇を目指すシーズンに向けても納得の内容だった。「もちろんドジャースの開幕にもしっかり合わせて、やるので。そのバランスを取りながら、とにかく1試合1試合、大切にやっていきたいなと思います」と言葉に力を込めた。

WBCに向けメディアからは「投げないという選択肢はなかったのか?」とウィットに富んだ質問が飛んだ。山本が昨年10月14日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の登板前に「負けるわけにはいかない」とした決意表明を、通訳が意訳。「負けるという選択肢はない」は話題を呼び、チーム内の合言葉にもなった。山本は「ハッハッハ」と大笑いしながら「ない、ない」と返し、報道陣の笑いを沸き起こした。

27日（日本時間28日）の敵地ジャイアンツ戦が帰国前最後の登板で、その後は侍ジャパンに合流する。「途中からの合流になるので。しっかり自分の技術の面とか、詰める所をしっかり詰めて。向こうのチームも凄い順調に仕上がってると思うので。途中から入るっていうことで、より良い状態で入りたいなと思ってます」と意気込みを口にする。

ドジャースでも侍ジャパンでもエースの働きが期待される男。「やっぱり1人1人がいい活躍をしないと勝てないと思うので。その一員として、責任を持ってプレーしたいなと思います」と鋭い眼光で前を見据えた。