三又又三、不動産店に週5で勤務 ストレスで体に異変「痛っ！何これ」
お笑い芸人の三又又三（58）が、19日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜』（深0：00）に出演。不動産店で週5日働いていることを明かした。
56歳の時に千葉県船橋市の不動産会社で働き始めたという。平日は毎日出勤し、朝は9時に出社。掃除もしていることを伝えた。
社長は43歳、部下は30歳下で、最年長の三又。企画開発部で土地の仕入れや客への物件の紹介を行う部署に配属されたそう。
入社直後は「初めてパソコンを触った」といい、部下に指導を受けながら努力していると明かした。ただ、不慣れな業務で体には異変が起きたという。
「パソコンのストレスが半端なくて最初の半年で帯状疱疹になった」と明かし、「痛っ！何これ」と振り返った。パソコンのタイピングについては「憧れるもん。タップダンスみたいで」と笑顔を見せていた。
