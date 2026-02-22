【豊臣兄弟！ 第7話】藤吉郎、寧々と夫婦に 祝言の日に小一郎が戸惑う出来事勃発
【モデルプレス＝2026/02/22】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第7話が22日に放送される。
【写真】藤吉郎（池松壮亮）が土下座プロポーズ
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
藤吉郎は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直（白石聖）が中村に帰ると言い出し、小一郎は戸惑う。一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。2人は、川並衆の棟梁・蜂須賀正勝（高橋努）とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む。
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
◆「豊臣兄弟！」第7話あらすじ
