ほとんどのゴルファーは回転の順序を間違えている!? 球がつかまる切り返しのテクニック【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【切り返しの勘違い２ 切り返しでの動きの順序】左に乗る前に回転を始めるから球がつかまらない

ほとんどのゴルファーは回転の順序を間違えている

切り返しで手元が前に出るとスライスが出るといいましたが、ほとんどのアマチュアゴルファーは手元が前に出てしまっています。その原因は、トップからいきなり体を回していることにあります。先に体を回してしまうと手元が下に下りず、体の前に出ていくしかなくなるからです。

一方、プロは、いきなり回転するのではなく、左下に踏み込み、クラブを右ポケット辺りに下ろしてから回転を始めます。この動きがあるから、インから下ろして右に打ち出すことができるのです。

これがアマ！エラーNG：トップからいきなり体を回すと手元が前に出る＆手首が解ける

【check】

切り返しで先に回転がスタートすると、手元が前に出るだけでなく手首も解けて、さらにボールがつかまらなくなる

これがプロ！対策OK：切り返しで頭も腰も左足方向に沈めてから回転をスタートさせる

【Point】頭も左下に移動。頭を右に残すのではなく、しっかり動かす

【check】

まずは左足方向に踏み込む。頭も腰も下がれば、手元も下に下りる。ここから回転を始めれば、軌道はインサイドアウトになる

memo

切り返しでは、頭と左肩がアドレスでの頭と左肩の位置を追い越し、ターゲット方向に動くことが大事です。

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹