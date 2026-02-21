CipiCipi(シピシピ)から待望の新作♡1,000円以下のリップ美容液＆万能ピンクグリッター

コンプレックスを味方に！ふくれなが提案する「CipiCipi(シピシピ)」の魅力とは？

美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド「CipiCipi(シピシピ)」から、待望の新作が登場☆ ブランド初となる医薬部外品のリップ美容液と大人気グリッターの新色は、どちらも毎日のカワイイをアップデートしてくれる実力派。2／4(水)に発売されたばかりの注目アイテムの魅力をチェックしましょう！

20・30代の女性を中心に絶大な支持を集める美容クリエイター・ふくれなさん。彼女が手がけるコスメブランド「CipiCipi(シピシピ)」は、2020年の誕生以来、“コンプレックスを味方に変える”というコンセプトのもと、数々のヒットアイテムを世に送り出してきました。

YouTubeチャンネルでコンプレックスを解消するメイク術を発信し続けてきたふくれなさんの知識と経験が、商品づくりに惜しみなく注がれています♪

ブランド全体の累計販売数は200万個を突破し、今やプチプラコスメの枠を超えた実力派コスメブランドとしての地位を確立。常にユーザーの声を拾い上げて“かゆいところに手が届く”アイテムを届けてくれるのも、CipiCipiを追いかけたくなる理由の一つ。ただカワイイだけじゃなく、機能や成分にまでこだわった、現代女性のためのお守りのような存在です♡

ブランド初の医薬部外品！荒れ・乾燥を防ぐリップ美容液が登場

リップセラム R／\990(税込み)

今回最大の注目アイテムは、ブランド初となる医薬部外品「リップセラム R」。1,000円以下という驚きのお値段ながら、ダブルの有効成分(グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフェロール)を配合。唇の荒れやひび割れを未然に防いで、デリケートな口元をやさしく守ってくれるんです♪

さらに、ビタミンC誘導体やセラミド、ヒアルロン酸など、厳選された8種類の美容成分を配合。モイスチャーヴェールオイルとスーパーフィットオイルが唇をラッピングするように密着し、水分の蒸散を抑制します。厚みのあるテクスチャーが縦じわを自然にカバーして、ぷるんと弾むような唇へと導いてくれます☆

昼も夜もこれ1本！ベタつかない“仕込み”の極意

このリップ美容液の最大の魅力は、高保湿なのにべたつかないこと。リップを塗る前に仕込めば発色を邪魔せずに唇を滑らかに、リップのうえから重ねればツヤ感アップ、おやすみ前にたっぷり塗れば翌朝までうるおいをキープしてくれます。適量を指先やチューブから直接なじませるだけで、まるでプロがケアしたようなうるうる唇が完成しますよ！

累計販売147万本※突破のグリッターに万能ピンクが仲間入り

グリッターイルミネーションライナー S／\1,320(税込み)

ブランドのベストセラーアイテム「グリッターイルミネーションライナー S」からは、待望の新色「07 シェルピンク」が登場。2種のピンクとゴールドパールをベースにした絶妙なピーチカラーで、3種の小粒グリッター(シルバー・レッド・ダイヤモンド)を贅沢に配合しています。

ふくれなさん曰く「点ではなく面で光る」仕上がり。光を受けるたび繊細にきらめいてカワイイが止まりません♡ 11種類の美容液成分を配合しているので、時間が経ってもパリパリせずきらめきをキープできるのも嬉しいポイントです。

※ 2020年8月～2025年11月までの累計出荷数、リニューアル前の「シピシピ グリッターイルミネーションライナー R」も含む

カラバリは全9色！パーソナルカラーで見つける運命の1本

＜01 ピンクベージュ＞

シルバーグリッターをリッチに配合した、ゴールド・ピンク・レッドの3種のパールが大胆に輝く“愛されカラー”です。肌なじみバツグンで、特にイエベ春・ブルベ夏の方におすすめ。どんなアイシャドウとも喧嘩しない、迷ったらコレ！な万能なピンクベージュです♪

＜02 トゥインクルスター＞

角度によってオレンジやグリーンに輝く透明ホロと、ペリドットのようなレインボーグリッターが主役。ゴールドパールがイエベ秋の方の目元に華やかな奥行きを与えます。夜のお出かけや視線を集めたい推しのコンサートなどにおすすめです♪

＜03 ピンクスパークル＞

トパーズのようなレインボーグリッターと、ビビッドなピンクパールが弾ける甘い1本。青みを感じるピンクがベースで、ブルベ夏・ブルベ冬の方の透明感をグッと引き立てます。地雷系メイクや甘めのドーリーメイクにもぴったりです♡

＜04 バニラムーン＞

シルバーグリッターをたっぷり閉じ込めた清涼感のあるホワイトカラー。白浮きせず、レフ板のように光を反射して白目をクリアに見せてくれます。ブルベ冬の方におすすめで、冬の澄んだ空気のような洗練された目元を演出します☆

＜05 スノーピンク＞

ピンクパールをベースに、小粒のシルバーとレインボーグリッターをIN。2023年の限定発売時には完売が相次ぎ、ファンからの熱烈なラブコールで定番化したカラーなんです！ やわらかい発色で、ブルベ夏の方の優しげな雰囲気にぴったり♡

＜06 デイリーベージュ＞

4種のパールと控えめなサイズのグリッターを配合した、大人女子のためのベージュ。ギラギラしすぎず、点ではなくツヤとして機能してくれるから、オフィスメイクにもおすすめです。イエベ・ブルベを問わず使いやすいニュートラルな色設計ですよ♪

＜新色 07 シェルピンク＞

海辺のきらめきを宿すような、スイートシェルグリッター。2種のピンクとゴールドパールをベースに、シルバー、レッド、ダイヤモンドのように輝く3種の小粒グリッターを配合した、可愛らしさ溢れるカラーです。

ふくれな流♡誰でも簡単にプロ級の仕上がりを叶える使い方

まずはボトルの縁で筆を軽くしごいて量を調節します。これが“やりすぎ感”を出さないコツ。黒目の上のまぶたにチョンとのせれば立体感アップ、目頭から2/3くらいの幅に下まつ毛のキワに沿って細くのせれば、自然なぷっくり涙袋の完成。さらに、目頭の「く」の字部分に少しだけのせれば、ハイライト効果でデカ目効果が狙えちゃいます♪

どこで買える？公式からバラエティショップまで取扱店をチェック

CipiCipiのアイテムは、公式オンラインストアはもちろん、全国のロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメストアといった主要なバラエティショップで広く展開されています。さらに、マツモトキヨシ(一部店舗除く)やイオン、ショップイン、アインズ&トルペなど、身近な店舗で手に入ります♪

人気アイテムは完売することもあるので、見つけたら早めのチェックがおすすめ！ 毎日のメイク時間をワクワクさせてくれるCipiCipiの新作で、カワイイをアップデートしませんか？

お問い合わせ先

CipiCipi(シピシピ)

公式ホームページ：https://cipicipi.jp/